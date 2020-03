Bimbo di 3 anni scompare nel nulla: ore di angoscia, poi la tragica scoperta

Diego il bambino di 3 anni scomparso la mattina di venerdì 27 marzo intorno alle ore 11 a Metaponto, una frazione del comune di Bernalda, in provincia di Matera, in Basilicata, precisamente in contrada Marinella presso il fiume Bradano è stato trovato morto. Era figlio di una coppia napoletana che lavora nel settore agricolo e che vive in quest’area di Metaponto da diverso tempo. Per tutta la giornata di ieri e stamattina i Carabinieri, Volontari della Protezione Civile, elicottero, sommozzatori, droni, operatori fluviali e il nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco avevano perlustrato la zona.

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa locale, e da Chi l'ha visto?, che ieri sera ha rilanciato l'appello della famiglia, il bambino si era allontanato la mattina di venerdì 27 marzo intorno alle 10,30 dall'abitazione situata in una zona rurale in cui si trovano pochi fabbricati, probabilmente in un momento di distrazione della mamma. Al momento della scomparsa indossava una felpa arancio e pantaloni neri.



















È bastato questo momento di distrazione per farlo sparire nel nulla, e quando la mamma è uscita per vedere dov'era non lo ha più trovato. Allarmata, soprattutto vista l'età del piccolo, ha solo tre anni, ha chiamato immediatamente i Carabinieri che hanno iniziato le ricerche. A questi si erano uniti anche i Vigili del Fuoco e i sommozzatori che hanno scandagliando per tutta la giornata il fiume Bradano e alcuni canali di bonifica non distanti dall'abitazione del bambino.















Come detto, l'appello era stato rilanciato anche da "Chi l'ha visto?", la trasmissione in onda su Rai Tre e condotta da Federica Sciarelli che si occupa delle persone scomparse. Tramite la pagina ufficiale Facebook, la redazione aveva pubblicato la foto del piccolo Diego, la zona della scomparsa e come era vestito quando ha fatto perdere le sue tracce.









A mezzanotte erano ancora senza esito le ricerche del piccolo. I cani molecolari dei carabinieri hanno trovato, questa mattina di sabato 28 marzo, il corpo senza vita del piccolo Diego nel fiume Bradano, all’altezza della foce.

