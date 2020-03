Febbre per il capo della Protezione civile, Borrelli. Salta la conferenza stampa di oggi

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha accusato questa mattina, mercoledì 25 marzo 2020, sintomi febbrili mentre era in corso il comitato operativo. Secondo quanto riporta l’Ansa, al commissario è stato fatto un nuovo tampone per il coronavirus dopo quello negativo di qualche giorno fa e ora si attende l’esito dell’esame.

Nel frattempo, la conferenza stampa quotidiana prevista per le ore 18 è stata annullata. “A causa di un lieve stato febbrile del Capo Dipartimento Borrelli la conferenza stampa di aggiornamento sul #coronavirus delle ore 18 è sospesa – annuncia su Twitter il Dipartimento della Protezione Civile – La situazione dei contagi in Italia è sempre disponibile alle ore 18 sulla mappa DPC”. Solo ieri la notizia che Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, è positivo al coronavirus. Lo ha reso noto lui stesso a mezzo Facebook. (Continua dopo la foto)





















“Sono positivo al Covid-19 – ha scritto Bertolaso – Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”. (Continua dopo la foto)























L’ex capo della protezione civile era stato scelto dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana come proprio consulente personale per seguire il progetto di un ospedale temporaneo che nascerà negli spazi di Fiera Milano. Bertolaso continuerà a affiancare il governatore lombardo per affrontare l’emergenza coronavirus, un incarico accettato dietro il “compenso simbolico pari ad un euro”. (Continua dopo la foto)

















🔴#25marzo A causa di un lieve stato febbrile del Capo Dipartimento Borrelli la conferenza stampa di aggiornamento sul #coronavirus delle ore 18 è sospesa.

La situazione dei contagi in Italia è sempre disponibile alle ore 18 sulla mappa DPC👉 https://t.co/wyExzEN2RH pic.twitter.com/1PE6QUJ8Iy — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 25, 2020



Il presidente della Regione ha chiesto a Bertolaso di affiancarlo come “consulente personale per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l’incarico”.

Coronavirus Italia, l’Oms: “È la settimana decisiva, ecco che ci aspettiamo”