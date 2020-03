Coronavirus, “attenzione anche ai comportamenti in casa”. Parla l’infettivologo

Il coronavirus è ormai l’incubo della nostra vita. Tappati in casa, terrorizzati per qualunque cosa, attendiamo con ansia il bollettino delle 18 della protezione nella speranza di avere finalmente delle buone notizie. I contagi, nei due giorni scorsi, in Italia sono calati. Ma è ancora presto per cantare vittoria e dire che le cose stiano migliorando. Il Messaggero ha intervistato il professore Paolo Villari, direttore del dipartimento di Sanità pubblica e di Malattie infettive dell’Università La Sapienza per chiedere il suo punto di vista sull’epidemia.

A Roma e nel Lazio si registrano in questi giorni numeri più bassi. Cosa possiamo pensare? "Diciamo che si incominciano a intravedere dei segnali buoni, ma è ancora davvero troppo presto per arrivare a delle conclusioni – ha detto il professore – Il dato deve stabilizzarsi nel tempo per potere indicare la direzione esatta in cui ci stiamo dirigendo e per capire se le misure in atto stiano funzionando".





















Ma allora perché se i casi diminuiscono, le morti continuano ad aumentare? "È fuor di dubbio che nel Lazio e in tutta Italia, la letalità del Covid-19 sembra essere maggiore rispetto ad altri Paesi, ma bisogna fare considerazioni di tipo più approfondito – ha aggiunto Villari – Da una parte è vero che la nostra popolazione è più anziana, quindi, la letalità aumenta con l'età e il tasso di mortalità, così, è più frequente. Ma poi bisogna fare un discorso più tecnico sui denominatori: non sappiamo quante persone siano in realtà affette dal virus, il numero dei tamponi effettuati non corrisponde".























Fino a qualche tempo fa, poi, morivano più che altro persone anziane e con patologie pregresse, di recente, però, è morto anche un ragazzo di 34 anni. Colpa della mutazione del virus di cui si parla da un po'? "In realtà le prime informazioni in merito vanno in direzione opposta. Indicano una sostanziale stabilità del virus. La speranza, al contrario, è che il Covid-19 perda patogenità". Ma quali sono le norme più importamti cui attenersi per evitare di contrarre il virus?

















“Lavarsi le mani il più possibile, va bene anche con acqua e sapone strofinando per almeno 30 secondi. Questa è l’accortezza indispensabile – ha chiarito il professore – Va fatto anche quando si è in casa, soprattutto se non si è soli. Anche le interazioni familiari vanno calibrate in una emergenza come questa”. Quindi non basta lavarsi dopo essere stati fuori, ma anche dopo aver toccato gli “altri” di casa. Occhio, quindi. Forse non vi state lavando le mani abbastanza.

