Coronavirus, morto il dottor Marchi. Salgono a 22 i medici deceduti per Covid-19

Ancora un decesso tra i medici in Italia a causa della pandemia da coronavirus. Secondo quanto riferito dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, è morto l’infettivologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo di Cremona, dottor Leonardo Marchi. Aveva 64 anni e non è riuscito a superare la fase più difficile della malattia. Per più di undici anni è stato alla guida della clinica. Lascia la moglie e due figlie e con questa dipartita sale il numero di medici che hanno perso la vita.

Infatti, adesso il totale di coloro che sono stati sconfitti dal Covid-19 ammonta a 22 unità. In generale l'incredibile numero di contagiati e deceduti aumenta sensibilmente in tutto il mondo. Soltanto nel nostro Paese, stando a quanto comunicato ieri dal capo della Protezione Civile Borrelli nel consueto bollettino giornaliero, i contagi complessivi in Italia sono 59.138, considerando anche le 7.024 persone guarite e i 5.476 soggetti che non ce l'hanno fatta.





















Inoltre, nelle scorse ore è morto anche Manfredo Squeri. Si trattava di un medico ospedaliero ormai in pensione che lavorava come responsabile del reparto di Medicina nella casa di cura convenzionata 'Piccole Figlie' della città di Parma, in Emilia-Romagna. Anche in questo caso a fornire la certezza della notizia ci ha pensato la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo). Dunque, il bollettino continua a salire in maniera davvero spaventosa.























Soltanto poco fa è stata anche comunicata la morte di Don Fausto Resmini, il sacerdote di 67 anni ricoverato nell'ospedale di Como in terapia intensiva. Per ben 33 anni è stato il cappellano del carcere di Bergamo ed è noto alle cronache per essere stato il confidente di Massimo Bossetti, l'uomo condannato per aver assassinato la tredicenne Yara Gambirasio a Brembate di Sopra. Era considerato da tutti una persona speciale, sempre vicina agli ultimi.

















Per quanto riguarda invece i personaggi famosi alle prese direttamente o indirettamente con il coronavirus, nelle scorse ore la conduttrice Michelle Hunziker ha ammesso di essere ormai fuori pericolo, dopo essere stata a contatto con il presentatore Piero Chiambretti, risultato positivo al Covid-19. Non resta comunque che attendere il bollettino di oggi delle ore 18 per capire se ci siano ulteriori miglioramenti dopo il leggero rallentamento dei numeri registrato ieri.

