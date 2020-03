Da domenica 22 dicembre è divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Lo stabilisce l’ordinanza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in un’edizione straordinaria, adottata congiuntamente dal ministro della Salute e da quello dell’Interno per l’emergenza coronavirus, che produce effetto dal 22 marzo e che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

“Sono giorni cruciali” ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. “Bisogna ridurre al minimo gli spostamenti. Chi da domani non andrà più al lavoro è essenziale che resti a casa e aiuti così tutti quelli che devono continuare a lavorare”. “In merito al divieto di spostamenti sul territorio nazionale, è opportuno che i cittadini sappiano che già da oggi il Ministero dell’Interno e quello della Salute hanno sancito, con l’art. 1 e l’art 2 di una apposita ordinanza appena emessa, il divieto di ‘esodo’ verso le regioni del Sud Italia e, in generale, inibito gli spostamenti al di fuori della propria residenza”. È quanto sottolinea il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Una misura che intende scongiurare – spiega Sibilia – un nuovo esodo che potrebbe compromettere gli effetti delle misure restrittive, messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del Covid-19. Ancora una volta, invitiamo i cittadini ad attenersi a queste disposizioni in primis per la propria salute e poi per quella di tutti i loro cari e tutti i cittadini italiani: per il momento la priorità è la salvaguardia della nostra salute, più rispettiamo le regole e prima usciremo da questa situazione”. Teniamo duro” conclude il sottosegretario. (Continua a leggere dopo la foto)























Dopo il nuovo decreto, in barba alle disposizioni, è stata segnalata un’interminabile fila di auto agli imbarcaderi di Messina. A denunciarlo è il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci: “Mi segnalano appena adesso – ha scritto nella serata di ieri, domenica 22 marzo – che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questo accada. Il governo intervenga: non siamo carne da macello!”. “Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello!”, ha scritto pubblicando la foto delle auto in fila. (Continua a leggere dopo la foto)

















“In coincidenza con l’annuncio del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ieri sera si è registrato un consistente quanto pericoloso afflusso di auto all’imbarcadero di Villa San Giovanni sui traghetti privati per Messina”. ha riferito anche il segretario generale del sindacato Orsa, Mariano Massaro. “Stiamo parlando di numeri importanti, centinaia di automobili in marcia verso la Sicilia che secondo i molteplici i decreti del governo centrale e le ordinanze del presidente della Regione, dovrebbe essere abbondantemente blindata”, è la denuncia.

“Piangiamo in silenzio”. Coronavirus: il dolore della giornalista Cristina Parodi