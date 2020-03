Coronavirus, medici rifiutano contratto: “Troppi pochi soldi”. Dove è successo

Centinaia di giovani medici che dalla Campania hanno fatto richiesta di andare in trincea, al Nord, lì dove la guerra contro il Coronavirus è pesante e a rischio anche per gli operatori del settore. Ci sono dottori in pensione che hanno chiesto di riscendere in campo a settant’anni. Ci sono, ad oggi, 20 medici morti in tutt’Italia per contagio da Covid-19. E tra Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, medici, infermieri, operatori socio sanitari, lavorano a rischio della propria salute in situazioni drammatiche e spesso in carenza di strutture e dispositivi di protezione individuale. Questa premessa è d’obbligo prima di parlare dei vigliacchi del Coronavirus a Napoli.

Una parola forte, che emerge non da una chiacchiera da bar ma in un atto pubblico, da una comunicazione dell’Asl Napoli 1 Centro inviata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al Prefetto di Napoli Marco Valentini. Chi sono, dunque, i medici dal “vile comportamento” e chi li definisce così? Sono gli specializzandi di Anestesia e Rianimazione che hanno rifiutato un contratto semestrale di assunzione immediata per essere inseriti nel gruppo dei medici che in Campania dovrà combattere per chissà quanto il Coronavirus. (Continua a leggere dopo la foto)





















A parlare in questo modo è Ciro Verdoliva, il direttore generale della principale Azienda Sanitaria Locale di Napoli. Questi i fatti: il 19 marzo scorso con una nota viene chiesto agli specializzandi la disponibilità per un «contratto di lavoro autonomo di durata semestrale». Il compenso è pari alla differenza tra quanto percepito per l’attività di Specializzazione e il trattamento economico fondamentale previsto dall’attuale contratto collettivo di lavoro dell’Area Sanità “per Dirigente Medico di analogo profilo”. Ci si immaginerebbe una fiumana di proposte: la Campania non brilla certo per tasso d’occupazione nemmeno in ambito medico, anche se il dramma virus con le sue implicazioni cliniche ha fatto schizzare in alto le richieste di anestesisti e rianimatori in tutt’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)























Tuttavia la sorpresa: alla “chiamata alle armi” vengono sollecitati in cinque e presentano solo in quattro. E questi ultimi, una volta visionato il contratto, rifiutano. Tutti. Il perché lo spiega Verdoliva nella sua nota: “I quattro specializzandi non hanno accettato l’incarico evidenziando che il trattamento economico riconosciuto è inferiore alla loro aspettativa che è quella di essere pagati per ogni singola ora di lavoro”. (Continua a leggere dopo la foto)



















C’è da dire che è nel loro diritto e nelle loro prerogative, ma tant’è bastato al capo dell’Asl per vergare una lettera di fuoco: “Sono molto amareggiato e dispiaciuto che in un momento difficile per il nostro Paese tali lavoratori – che rappresentano con la loro professionalità una categoria indispensabile a vincere la “guerra” contro il Covid-19 anziché “correre alle armi” pongono una questione economica ‘al rialzo’ rispetto all’offerta adeguata a quanto percepiscono i dirigenti anestesisti già in servizio da anni, e respinta affermando che “tanto a noi ci assumono le altre regioni e ci pagano quanto vogliamo”. La conclusione è rivolta a prefetto e governatore: “Rimetto a voi ogni valutazione conseguenziale, oltre alla commiserazione per tale vile e vergognoso comportamento di tali ‘professionisti’ che dovrebbero rappresentare il futuro del nostro Paese”.

Ti potrebbe anche interessare: Coronavirus, morto un altro medico di famiglia. Addio a Vincenzo Leone