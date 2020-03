Coronavirus, frenano leggermente contagi e morti. Crescono i guariti

Sono 5476 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 651 decessi.Sono i dati diffusi da Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile. Le persone guarite sono 7024 (952 in più), il totale dei casi attualmente positivi è 46.638, con un incremento di 3957. In isolamento domiciliare 23.783 persone, 19.846 sono ricoverate e 3.009 (6%) sono in terapia intensiva.

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Lo stabilisce l’ordinanza, adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno per l’emergenza coronavirus, che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020. Continua dopo la foto





















Intanto in Italia si moltiplicano gli appelli. L’ultimo quello di Attilio Fontana, governatore della Lombardia. “Dovete stare a casa, per proteggere voi stessi e gli altri. Siamo arrivati veramente allo stremo anche fisicamente”, ha avvertito il presidente parlando “del nostro personale medico, infermieristico, di tutti quelli che lavorano nell’Unità di crisi, che guidano le ambulanze. Dobbiamo fare il modo che si riducano i numeri” dell’epidemia, ha esortato ancora, “che il contagio rallenti e vada in discesa invece che in salita”. Continua dopo la foto























L’ordinanza che la Regione Lombardia ha annunciato ieri sera contro l’emergenza coronavirus “credo sia la più restrittiva che si possa emanare nell’ambito di quelle che sono le competenze regionali. Più di così non potevamo fare e lo abbiamo fatto, convinti che l’unica strada” per vincere l’epidemia sia “far capire alla gente che deve rimanere a casa”. Continua dopo la foto











EMERGENZA CORONAVIRUS, OSPEDALE SPALLANZANI

CORONAVIRUS

CORONA VIRUS

COVID19

COVID 19

OSPEDALE SPALLANZANI

SCRITTA DI RINGRAZIAMENTO DEI CITTADINI PER IL LAVORO DI CONTRASTO DEL CORONAVIRUS CHE STANNO FACENDO I MEDICI DELLO SPALLANZANI

ANDRA’ TUTTO BENE



Il presidente ha ricordato che il provvedimento è stato deciso “dopo avere avuto un lungo colloquio sia con i sindaci, ma soprattutto con i diversi stakeholders del Patto della competitività. Da parte di tutti c’è stata una richiesta unanime di assumere provvedimenti più restrittivi. Ragione per la quale, senza attendere oltre, abbiamo deciso di approvare l’ordinanza che va nella direzione di rendere molto più stringente ogni tipo di possibile contatto sociale e fisico fra gli individui”.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus, Luca Zaia annuncia: “L’Italia sperimenterà il farmaco giapponese”