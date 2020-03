“Adesso è tornata da lui”. Coronavirus, morta la madre dell’ indimenticato cantante italiano. L’annuncio straziante sui social

Tra le vittime del Coronaviru c’è anche la mamma Alex Baroni. A darne notizia è il Corriere della Sera, che riporta un post su Facebook di Valeria Frasca, cugina del cantante e nipote di Marina Marcelletti, la zia defunta. Nel post si legge: “Finora solo numeri. Li leggi, e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai. Parlare del proprio dolore sui social è cosa complicata e discutibile lo so. Ma per una volta infrango la regola. Oggi se n’è andata una mia zia adoratissima. Si chiamava Marina, aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva Io abbia mai conosciuto”.

"Perse un figlio tanti anni fa – continua il post – qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante il suo nome era Alex Baroni. Dopo quella tragedia Marina per combattere il dolore si mise a correre, a correre kilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare viaggiare ovunque, sempre sempre in movimento".





















E continua: "Marina ha preso il coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao Marina immensa". Alex Baroni, il cantante rimasto nel cuore degli italiani, morì il 13 aprile del 2002 a Roma, in seguito a un incidente in moto sulla circonvallazione Clodia.























Per quattro anni era stato legato sentimentalmente alla collega Giorgia, che ogni 13 aprile, giorno del suo compleanno, gli dedica un tenero pensiero. Aveva 36 anni. . Per la cantante romana, Baroni scriverà anche il testo di Prima di domani, una delle tracce dell'album successivo di Giorgia, Senza ali, mentre Giorgia restituirà il favore, collaborando con lui alla composizione del testo di Fuori dalla mia finestra, uno dei brani di Ultimamente.



















Nel 2000 ha cantato nello spot realizzato dalla Coca-Cola. Alex Baroni, era nato a Milano, 22 dicembre 1966. Intraprende la carriera nei primi anni novanta, cantando nei locali milanesi. Nel frattempo si laurea in chimica e svolge parallelamente per vari anni l’attività di docente di chimica in istituti tecnici pubblici e privati.

