“Con il Coronavirus, stiamo affrontando un’emergenza che è come quella della seconda guerra mondiale, e il bollettino ‘di Guerra’ è simile”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel punto stampa che ha presentato i dati di oggi con oltre 14mila persone in isolamento fiduciario, oltre 5 mila casi positivi, 1368 ricoverati, 255 in terapia intensiva, 169 decessi e 309 guariti dimessi.

E il governatore ha spiegato che "secondo i nostri modelli statistici saremo in trincea ancora per tutto aprile, se saremo bravi potremo anche anticipare questi tempi, poi tra maggio e giugno potremo vedere i primi raggi di sole e finire questa partita con pochi casi sporadici, isolati assolutamente gestibili", ha spiegato. "Il governo questa notte ha deciso di predisporre un Dpcm che prevede la chiusura delle aziende e altre attività fino al 3 aprile ed è in linea con quanto chiedevo da tempo. Sono stato criticato quando 15 giorni fa dicevo che si sarebbe dovuti arrivare al coprifuoco, ecco ci siamo arrivati".





















Intanto Arriva dal Giappone l'ultima presunta promessa farmacologica per contrastare il coronavirus: l'antinfluenzale Avigan* (favipiravir), già usato in Cina nel trattamento di pazienti contagiati. La sua effettiva validità, però, divide gli esperti. "Non esistono evidenze scientifiche in merito", ha chiarito il virologo Roberto Burioni, che già aveva sottolineato in un tweet di non fidarsi di alcuni annunci che arrivano dall'estero.























"Il farmaco russo, il preparato giapponese, la vitamina C, la pericolosità dell'ibuprofen, i proclami sugli Ace inibitori che i somari scrivono Eca – scriveva l'esperto – hanno una cosa in comune: sono tutte scemenze. Le novità vi arriveranno dalle autorità sanitarie, non dai social o da YouTube". Quale che sia l'efficacia, partirà anche in Veneto la sperimentazione di Avigan (Favipiravir).



















Lo ha annunciato in diretta oggi Facebook il presidente della Regione Luca Zaia. “Sta girando un video di un farmaco giapponese, l’Avigan. L’Aifa ha dato l’ok alla sperimentazione, e verrà sperimentato anche in Veneto, spero che da domani si possa partire”, ha sottolineato Zaia

