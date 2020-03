Coronavirus, Emanuele non ce l’ha fatta: 34 anni, tra i più giovani in Italia

Anche per la cittadinanza di Cave le notizie sono drammatiche. Un ragazzo di soli 34 anni, ricoverato venerdì, è morto nella notte in ospedale a Roma. Il giovane è risultato positivo al Coronavirus. Era originario della cittadina prenestina e si era trasferito nella Capitale già da tempo. Il ragazzo ha avuto un aggravamento nella notte e purtroppo il suo corpo non ha retto. Muore così un giovane per Covid-19.

Arriva anche il cordoglio del sindaco Angelo Lupi: "Apprendiamo, con profondo dolore, della notizia della scomparsa del nostro giovane concittadino Emanuele, residente a Roma, colpito dal Covid 19. A nome di tutta la Città di Cave, siamo vicini ai familiari a cui si esprime sentito cordoglio". Il giovane era molto conosciuto nella cittadina di cave, dove aveva parenti e amici. Il nome del ragazzo è Emanuele e lo si apprende dal comunicato che ne dà La città di Cave su Facebook.





















Era il 20 marzo quando sulla pagina della città di Cave si leggeva: “In data odierna, secondo le modalità di comunicazione imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, l’Asl ha reso noto i riferimenti di un caso positivo Covid-19 sul territorio di Cave, attualmente ricoverato all’Ospedale Spallazani.

L'Asl ha garantito tutte le misure di sicurezza per la salute pubblica, dichiarando che ad oggi non risultano altre persone risultate positive". A distanza di poco, è comparso anche il messaggio di cordoglio da parte del sindaco. La notizia ha fatto rimanere tutti senza parole.







































Dal Bollettino dello Spallanzani, riportato su MontiPrenestini Info, si apprende che: " i pazienti Covid-19 positivi all'ospedale sono in totale 219. Di questi, 22 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 73. Si e' tenuto stamani un incontro tra l'Assessore alla Sanita' del Lazio, la Direzione Sanitaria dell'Istituto e il Vice Presidente Dell'Ordine dei Medici di Roma e segretario romano della FIMMG Pierluigi Bartoletti".

Inoltre: “Il segretario dei medici di famiglia romani, si legge in una nota, ha condiviso “la estrema importanza del ruolo della medicina territoriale che, lavorando in sinergia con la rete ospedaliera, assicura un ruolo determinante nel vincere questa sfida di sistema alla quale, appunto, va data una risposta di sistema”. I medici dell’Istituto Spallanzani garantiranno, a partire da oggi, una formazione continua utile a dotare di strumenti scientifici idonee la rete territoriale”.

