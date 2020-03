Coronavirus, sale il numero dei medici morti: l’ultimo bollettino

Andrea Carli, medico di base a Lodi, morto il 19 marzo, è l’ultimo nome che si aggiunge all’elenco dei camici bianchi caduti per coronavirus in Italia, redatto dalla Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Secondo l’ultimo aggiornamento, datato 21 marzo, le vittime sono salite a 18. Come riportato su Repubblica, Andrea Carli, dopo aver contratto il virus ed essere stato ricoverato, sembrava migliorare, tanto che era risultato negativo agli ultimi due tamponi. Invece è stato stroncato da un infarto. Aveva partecipato a un viaggio organizzato: altri della comitiva ancora in quarantena a Delhi.

Andrea Carliè morto all'età di 69 anni. Si trovava a Jaipur con la moglie e un gruppo di turisti, dove è rimasto bloccato per circa tre settimane in seguito della positività da coronavirus. Nonostante la situazione sembrava essere rientrata, e dopo il test risultato negativo al Covid-19, il corpo del dottore non ha comunque retto e Andrea Carli è morto per un arresto cardiaco, dovuto a complicazioni polmonari. Il peggioramento è avvenuto giovedì proprio all'interno dell'ospedale di Jaipur e venerdì il decesso. Residente a Sant'Angelo Lodigiano, Andrea Carli era il medico di base a Codogno.





















Il nome del 69enne deceduto si annovera tra i quattro operatori sanitari lodigiani morti per coronavirus. La comitiva era formata dalla moglie del dottore, Pinuccia Lombardi, ex insegnante in pensione,e altri 23 turisti lodigiani. Poco prima di ripartire per fare rientro in Italia, il dottore si è ammalato e ha fatto seguito il ricovero presso l'ospedale di Jaipur. Gli esiti del test hanno dato esito positivo, sia per il medico che per la moglie. I membri del gruppo sono state messi in quarantena in una struttura militare alla periferia di New Dehli. Oltre due settimane di intubazione per il medico che versava in condizioni di salute molto gravi.







































Per quanto riguarda la moglie, si apprende da Il Corriere della Sera, il test ha dato esiti positivi, per quanto la donna risultasse, a differenza del marito, asintomatica. La cura combinata con farmaci retrovirali ha iniziato a dare i risultati attesi e Carli sembrava essere fuori pericolo, anche alla luce del tampone risultato negativo. Sempre da Il Corriere della Sera, si apprende che "grazie all'intervento delle autorità italiane, su sua richiesta, Carli era stato spostato dall'ospedale pubblico Sms di Jaipur a una struttura privato. Ma a quanto pare, alcune patologie pregresse giovedì hanno di nuovo fatto peggiorare il quadro clinico.

Carli è stato reintubato e venerdì è morto, ufficialmente per un arresto cardiaco. Il resto del gruppo lodigiano invece si trova ancora a New Dehli, al Medanta Hospital". "Sembrava tranquillo, poi non so cosa sia successo, era troppo debole e non ce l'ha fatta", queste le parole della moglie, che presto ritornerà in Italia. Riguardo ai test riferibili ai membri dei compagni di viaggio, quattordici di loro erano risultati positivi al tampone. Solo sette sono risultati negativi: per loro il rientro in Italia.

