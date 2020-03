Massacra e decapita la madre davanti alla sorellina: ha solo 20 anni

Omicidio, poco prima della mezzanotte, in un appartamento in via James Joyce, in zona Laurentina, a Roma. Un ragazzo di 20 anni, al culmine di una lite, ha ucciso la madre. Il giovane, da una ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la mamma fino a decapitarla.

In casa c'era anche la sorella del 20enne. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo Eur che stanno portando avanti le indagini e hanno analizzato la scena del delitto, sequestrando l'arma del delitto, un coltello da cucina. La sorella del ragazzo, minorenne, è riuscita a mettersi in salvo dalla furia del fratello rifugiandosi in casa dai vicini e avvertendo le forze dell'ordine: quando sono arrivati i soccorsi purtroppo per la mamma non c'era più niente da fare.





















All'arrivo dei carabinieri il ragazzo si trovava all'interno della casa in stato confusionale. Arrestato si trova ora nel carcere di Regina Coeli dove è stato tradotto dopo gli accertamenti di rito. Il litigio sarebbe scattato poco prima dalla mezzanotte, da quanto si ipotizza per la scelta della donna di separarsi dal marito, secondo quanto appreso da Fanpage.























Non si conosce ancora la particolare condizione di salute mentale del ragazzo che è stato fermato, né se fosse seguito con costanza, né se la condizione di isolamento imposta dall'epidemica di coronavirus abbia potuto peggiorare una situazione familiare già molto complessa.



















A San Vito dei Normanni, nel brindisino, nei giorni scorsi un uomo di 23 anni ha ucciso la madre con cinque coltellate al culmine di una lite. Il giovane, Andrea Asciano, è stato arrestato dai carabinieri. I militari l’hanno bloccato vicino al portone d’ingresso del palazzo in cui si trova la casa dove viveva con sua madre, la 51enne Rossella Cavaliere, e sua sorella di 29 anni. A quanto si apprende, l’omicidio sarebbe avvenuto dopo un “litigio per futili motivi”.

