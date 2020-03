Coronavirus: quasi 800 morti in un giorno, mai così tanti. Contagi in su

Coronavirus, si è da poco conclusa la quotidiana conferenza stampa delle 18 e stando ai nuovi dati diffusi dal commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli aggiornati a sabato 21 marzo 2010 in Italia sono stati registrati 793 nuovi decessi (dato purtroppo in aumento rispetto a ieri, quando le vittime erano 627) per un totale di 4.825. Sono guarite 943 persone (6072 in totale), 4821 positive (ieri erano 4160) per un totale di 42.681, di queste 22.116 sono isolamento senza sintomi e 2857 sono terapia intensiva.

In Lombardia, la regione più colpita, secondo i dati aggiornati a sabato 21 marzo 2020 le vittime sono 3.095, più 546 rispetto a ieri. "I pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a ieri – ha reso noto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera – i ricoverati sono 8.258, con un aumento di 523, a cui si aggiungono 1.093 persone riprendere in terapia intensiva, con spazi sempre meno capienti, mentre i decessi sono 3.095, 546 in più".





















C'è stata, come è stato reso noto nella serata di venerdì, 20 marzo, una nuova stretta sugli spostamenti per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 con una restrizione anche sulle attività all'aperto e sullo sport che si potrà svolgere solo vicino casa. "È necessario fare ancora di più per contenere il contagio – ha dichiarato il ministro Roberto Speranza – Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia".























Tra le misure stabilite nell'ordinanza è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici e non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto mentre resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Inoltre nei giorni festivi e prefestivi e in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale.



















Sono oltre 220mila persone controllate venerdì nell’ambito del monitoraggio delle forze di polizia impegnate ad assicurare l’osservanza delle misure di contenimento del coronavirus. In particolare, secondo i dati forniti dal Viminale, su 223.633 persone controllate, oltre 10mila sono state denunciate. Di queste 9.888 per inosservanza delle prescrizioni delle autorità e 260 per false dichiarazioni. Quanto agli esercizi commerciali, ne sono stati controllati 91.129: 104 i titolari denunciati e 19 le attività sospese.

