Coronavirus, morto anche un sindaco: “Era orgoglioso della sua terra”

Il coronavirus miete un’altra vittima illustre. Nella mattina di oggi, sabato 21 marzo, ha perso la vita il sindaco di Ferriere, un comune in provincia di Piacenza, Giovanni Malchiodi. A riportare la notizia è il sito ‘Piacenzasere’. Il primo cittadino del comune dell’Alta Valnure era ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Piacenza. Aveva 62 anni. Aveva contratto il Covid-19 e le sue condizioni si sono aggravate gradualmente fino a portarlo alla sua scomparsa. Era un esponente del centrodestra.

Per Malchiodi si trattava del suo secondo mandato alla guida di Ferriere. Tantissimi gli attestati ricevuti dal mondo della politica. A partire da tutti i sindaci dell'area piacentina, come riferito dal presidente della Provincia, Patrizia Barbieri: "La scomparsa del sindaco di Ferriere Giovanni Malchiodi, collega e amico di tante battaglie a difesa del nostro territorio, è una notizia che ci lascia sgomenti, disarmati di fronte all'enormità di quello che sta accadendo".





















"Nel dolore che oggi unisce, senza distinzioni, le istituzioni locali e la politica emerge innanzitutto il ricordo di una persona che credeva profondamente nel suo ruolo di guida e riferimento per i propri concittadini, ai quali ha sempre dedicato attenzione sincera, ascolto ed un impegno infaticabile che non è venuto meno, fino a quando le sue condizioni di salute lo hanno permesso, neppure in questa situazione di emergenza", ha continuato Barbieri.























Questa la conclusione del messaggio della presidente della Provincia, a nome di tutti gli amministratori locali: "Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Luisella, ai figli Simona e Matteo, nell'abbraccio ideale e sincero di quella più grande famiglia che è la comunità piacentina, stretta a loro e ai cittadini di Ferriere nel ricordo indelebile di Giovanni Malchiodi, che era orgoglioso della sua terra". Cordoglio è stato espresso anche dal coordinatore del Dipartimento enti locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

















“Tra le tante vittime di questa strage causata dal coronavirus, oggi apprendiamo anche della scomparsa di Giovanni Malchiodi, sindaco di Ferriere, esponente da lungo tempo di Forza Italia. Ancora una volta un amministratore locale colpito da questa terribile pandemia. Preghiamo anche per lui ed esprimiamo il cordoglio di tutto il nostro movimento ai familiari e alla comunità di Ferriere”, ha concluso Gasparri.

