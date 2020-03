Coronavirus, l’allarme della virologa: “Troppi morti, forse è mutato”

In attesa del nuovo bollettino giornaliero sui contagi e le vittime legate al coronavirus, che la Protezione Civile dirama alle ore 18, giungono ulteriori notizie sul Covid-19 che non sono sicuramente positive. Secondo quanto affermato dalla direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano, la virologa Maria Rita Gismondo, “il coronavirus potrebbe essere mutato”. Il riferimento è in particolare rivolto alla situazione in Lombardia.

L'esperta è sulla stessa lunghezza d'onda della docente dell'università della Florida, la virologa Ilaria Capua. Ritiene infatti che ci sia "un pensiero convergente" perché nella regione lombarda c'è un numero spropositato di morti rispetto al territorio cinese. Tutto questo è al momento incomprensibile e la donna ha quindi fatto un vero e proprio appello a tutti gli scienziati affinché possano unire le loro forze e cercare di capirne di più per arrivare ad una spiegazione.





















"In Lombardia c'è qualcosa che non comprendiamo. Si sono superati i morti della Cina in un'area infinitesimale più piccola e in un tempo minore. Sta succedendo qualcosa di strano", ha proseguito Gismondo nell'intervista rilasciata ad 'Adnkronos Salute'. La virologa ha continuato: "In Lombardia c'è un'aggressività che non si spiega. Le ipotesi possono essere tutte valide, una è che il virus sia forse mutato". Occorre adesso quindi l'unità d'intenti.























Maria Rita Gismondo ha concluso così il suo intervento all'agenzia di stampa giornalistica: "Lancio un appello alla comunità scientifica, uniamoci per capire. Se tutti ci mettiamo insieme e ne studiamo un pezzetto, probabilmente riusciremo a comprendere". Quindi, al momento regna l'incertezza e si teme possa quindi esserci ancora un peggioramento in Lombardia. Non resta che aspettare i risultati degli studi per cercare di fugare ogni dubbio e giungere ad una motivazione razionale.

















Questa la situazione in Italia nella giornata del 20 marzo: “Sono guarite 689 persone (5129 in totale), 4160 positive per un totale di 37860, di queste 19185 isolamento senza sintomi e 2655 terapia intensiva (il 6% del totale del numero dei positivi). I decessi rispetto a ieri sono 627 (dato in aumento rispetto a ieri) per un totale di 4032.Nel Lazio i contagiati sonno 1008, 500 nella Capitale”.

