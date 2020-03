Emergenza coronavirus, cambiano gli orari dei supermercati. Ferme restando la raccomandazione, che vale per tutti, di recarsi in negozio un solo componente per nucleo familiare, il minor numero di volte possibile e per il minor tempo possibile per limitare con i singoli comportamenti la diffusione del Covid-19 e che non esistono problemi di rifornimento di alcun genere, né alimentare né di prima necessità, a partire da questo fine settimana (quello del 21 marzo, ndr) molte catene hanno deciso di modificare i propri orari di apertura.

Altra cosa importante da ricordare è che in nessun caso, nemmeno se dovessero essere imposte ulteriori strette da parte del governo alle aperture dei negozi, è prevista la chiusura dei negozi di alimentari quindi non c'è motivo di fare le corse per accaparrarsi generi alimentari come già accaduto in molte città italiane.





















Di seguito, come riporta il Corriere della Sera, le informazioni utili catena per catena, ricordando ancora che anche in fila bisogna sempre rispettare la distanza di sicurezza. Esselunga: da sabato 21 marzo e almeno fino a venerdì 3 aprile, in tutti i negozi Esselunga di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana, si rispetterà questo nuovo orari: da lunedì a sabato 7:30-20 (anticipata, dunque, la chiusura) e domenica 8:00-15 (anche in questo caso viene anticipata la chiusura); nei negozi del Lazio, in ossequio alle disposizioni regionali, gli orari saranno da lunedì a sabato: 8:30-19 e domenica 8-15.

Pam, Panorama, Pamlocal, Pamcity e Metà: in tutti i negozi del Lazio aperti dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19 e domenica: 8:30 – 15. In tutte le altre regioni gli orari dal lunedì al sabato: 8:30 – 20 e la domenica: 8:30 – 15. Diversi gli orari di aperture di alcuni centri: nel negozio di Livorno Corea 533 (dal lunedì al sabato: 7:30 – 20:00, domenica: 8:30 – 15:00); Pam local Bergamo Porta Nuova e Pisa Santa Maria dal lunedì al sabato: 8:30 – 20:00; domenica chiuso Pam local Roma Tiburtina dal lunedì al sabato: 8:30 – 19:00 e domenica chiuso.























La catena Carrefour almeno fino al 29 marzo osserverà questi orari: da lunedì a sabato 8:30-19 e domenica 8:30-15:00. Lidl: da lunedì a sabato: 8:30-19 e domenica: 8:30-13. Auchan: da lunedì a sabato: 8:30-19 e chiusi domenica 22 e domenica 29 marzo. Conad: da lunedì a sabato: 8:30-19 e domenica: 8,30:13. Coop ha deciso la chiusura dei suoi oltre 1100 punti vendita per le prossime due domeniche 22 e 29 marzo.



















Eurospin ha annunciato per ora la sola chiusura dei punti vendita per domenica 22 marzo. Penny Market adotterà i seguenti orari: da lunedì a sabato: 8-20 e domenica 22 marzo chiuso. Bennet Nei 64 ipermercati in tutto il Nord Italia l’apertura dei punti vendita per il sabato (e giorni infrasettimanali) è dalla ore 8,30 alle 20,30; la domenica (22 marzo) dalle 9 alle 14; Iper e Unes: il gruppo, che gestisce i punti vendita Iper, Unes, U2 e U!, ha annunciato nuovi orari, lasciando però ai singoli negozi la facoltà di stabilirli. Per tutti vale la chiusura dei banchi serviti alle 14, tutti i giorni. L’Iper Portello, a Milano, chiuderà alle 21 sia domenica 22 sia domenica 29 marzo e infine l’Iper Arese, chiuderà alle 20 sia domenica 22 sia domenica 29 marzo.

