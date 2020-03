Coronavirus, ‘farmaco essenziale’ stava per essere esportato: requisito

In Italia siamo in piena emergenza virus. La situazione peggiora giorno dopo giorno e la popolazione è sempre più spaventata. Ma per il momento non si vede la luce in fondo al tunnel e agli italiani non resta che resistere. Intanto, però, succedono cose serie. “Il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, d’accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia,

ha appreso la notizia che un'azienda italiana produttrice in Lombardia di un farmaco ritenuto essenziale nell'affrontare l'emergenza covid-19, e in particolare per mantenere sedati i pazienti intubati in terapia intensiva, ha disposto con un'ordinanza la requisizione, che gli è permessa per legge, del quantitativo che stava per essere esportato", si legge nel comunicato. La situazione qua nel nostro paese è sempre più seria e non possiamo permetterci certe cose.





















"La profondità e le dimensioni dell'emergenza – ha commentato il commissario Arcuri – richiedono infatti la partecipazione di tutta l'industria farmaceutica italiana e l'utilizzo della totalità delle opzioni disponibili nell'interesse dei pazienti, con il fine primario che tutti dobbiamo condividere, di fare ogni sforzo per la loro guarigione. Desidero esprimere il mio ringraziamento all'Arma dei Carabinieri per la tempestività e l'efficacia dell'intervento. Il farmaco sarà immediatamente distribuito agli ospedali che ne hanno bisogno".























L'emergenza coronavirus nel nostro paese sta diventando sempre più seria. Bisogna assolutamente fermare questa epidemia prima che sia troppo tardi. Il Governo ha preso misure drastiche che però non tutti stanno rispettando: la regola numero uno è molto semplice. Stare a casa. Stare a casa significa stare a casa, non uscire. Se non per andare a fare la spesa (ma non tutti i giorni), andare in farmacia o andare a lavorare.



















Non è più tempo di prendere la questione alla leggera: ormai l’Italia ha superato la Cina per numero di morti e per ora l’epidemia non sembra intenzionata ad arrestarsi. Quando si vedranno gli effetti delle misure restrittive prese dal Governo? A giorni dovrebbero iniziare a vedersi. Noi tutti non vediamo l’ora di vedere a cosa stanno portando tutti i nostri sacrifici.

