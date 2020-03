Coronavirus, organizzano una grigliata in cortile e aggrediscono i carabinieri

Il coronavirus non ferma gli italiani. I meno saggi, per usare un termine gentile. Nonostante l’emergenza sanitaria in Italia sia ormai arrivata a un punto terrificante, ci sono persone che ancora non ascoltano. C’è ancora chi non segue le indicazioni e fa il proprio comodo. Una situazione assolutamente imperdonabile che crea problemi a tutti. Ma cosa è successo nel dettaglio? A Cassino un gruppo di persone – circa dodici – si sono riunite per fare una bella grigliata.

Sì, una bella grigliata ai tempi del coronavirus. È quanto mostrano le immagini riprese dai carabinieri di Cassino condivise sulle pagine social da Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia. Nel video si vedono varie persone discutere con le forze dell'ordine che erano intervenute a causa della violazione delle norme restrittive imposte. Ma le persone in questione non si spaventano certo, anzi, salutano la telecamera.





















Dopo un po', la stessa persona che aveva salutato la telecamera, si dirige verso una carrozzina, dove siede una persona disabile, indica il respiratore e dice: "Non ci servono i respiratori, ce li abbiamo a casa. Non ci serve il coronavirus, siamo abituati". Parole che fanno rabbia. Una scena davvero pietosa che ha fatto infuriare chiunque l'abbia vista. Veramente inconcepibile assistere a certe scene in un momento delicato come questo.























Poi la situazione degenera: sembra che l'uomo accusi alcuni del quartiere di aver chiamato i carabinieri. Gli agenti sono costretti a intervenire per fermare lo scontro violento. Guido Crosetto pubblica il video e scrive "Senza commenti". In effetti è proprio così. Tutti le persone sono state identificate ed è stata loro fatta una multa. Uno di loro è stato anche accusati di oltraggio a pubblico ufficiale.

















Ma non è la prima volta che, in piena emergenza coronavirus, la gente se la prenda coni carabinieri e le forze dell’ordine in generale. Era già successo in provincia di Treviso, a Valdobbiadene: un 18enne, fermato per un controllo, aveva insultato i carabinieri. Subito era scattato l’arresto in flagranza per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo i dati forniti dal Viminale, almeno 51.230 persone sono state denunciate per non aver rispettato le misure del governo.

