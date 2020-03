Non bastava l’emergenza coronavirus a flagellare l’Italia, ci si è messo anche il terremoto. Sì, la terra è tornata a tremare nella serata di venerdì 20 marzo 2020. Ed è tornata a tremare in Abruzzo. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 22:58 dall’Istituto nazionale di geologia e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro del sisma è Capitignano, in provincia de L’Aquila, la profondità è di 10 chilometri. Per il momento non sono stati registrati danni a cose o persone ma tanta è stata la paura della popolazione.

L’Abruzzo è una delle zone italiane più colpite dai terremoti e ogni volta che c’è una scossa il terrore torna. E si fa più forte. In un momento come questo, poi, la faccenda è davvero seria. La popolazione è già stremata a causa del coronavirus: tutti chiusi a casa, aspettando le buone notizie che non arrivano, non possiamo uscire di casa e viviamo nel terrore. Continua a leggere dopo la foto





















In un contesto simile un terremoto è un vero incubo. La popolazione, comunque, dopo aver avvertito il terremoto in Abruzzo, è scesa in strada piena di paura. Tantissime le telefonate che, dopo la scossa, sono arrivate ai vigili del fuoco. Varie segnalazioni sono arrivate da Pizzoli, Campotosto, Montereale. Il terremoto, però, è stato sentito anche altrove, spaventando anche in questo caso la popolazione. In particolare il sisma è stato avvertito anche in Umbria, a Rieti e Ascoli Piceno. Continua a leggere dopo la foto























Qualche giorno, il 17 marzo, la terra aveva già tremato in Calabria. Una prima scossa di magnitudo 2.5 era stata segnalata all’1:47 a una profondità di 26 chilometri con epicentro localizzato in mare tra i Comuni cosentini di Serra d’Aiello, Amantea, San Pietro in Amantea, Belmonte Calabro, Cleto e quelli catanzaresi di Nocera Terinese, Falerna e San Mango d’Aquino. La seconda scossa, invece, di magnitudo 3.9 era stata registrata all’1:52. Continua a leggere dopo la foto

















La seconda scossa era stata registrata a una profondità di 33 chilometri, mentre la terza, di magnitudo 2.5, è stata avvertita all’1:54. La quarta scossa di magnitudo 3.4 si è verificata all’1:55, la quinta di magnitudo 2.3 all’1:58 rispettivamente a 9 e 10 chilometri di profondità. Anche in quell’occasione la gente era terrorizzata e si era riversata in strada.

Terremoto, sciame sismico nel Sud Italia: “La terra ha tremato 6 volte stanotte”. Paura tra i residenti