Coronavirus: oltre 600 morti in 24 ore, mai così alto. Impennata dei contagiati

Nella conferenza stampa delle 18, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia. Presente anche il professor Roberto Bernabei, ordinario di Geriatria dell’Università Cattolica di Roma per un focus persone più adulte e la loro reazione al coronavirus.

Secondo i dati forniti oggi sono guarite 689 persone (5129 in totale), 4160 positive per un totale di 37860, di queste 19185 isolamento senza sintomi e 2655 terapia intensiva (il 6% del totale del numero dei positivi). I decessi rispetto a ieri sono 627 (dato in aumento rispetto a ieri) per un totale di 4032.Nel Lazio i contagiati sonno 1008, 500 nella Capitale, un innalzamento del a causa dalla positività delle 59 suore dei monasteri romani.





















“È necessario contenere al massimo gli spostamenti”, ha aggiunto Borrelli lanciando ancora una volta l’appello a rimanere a casa. Durante la conferenza di ieri, 19 marzo, il capo della Protezione civile aveva annunciato di aver firmato “un’ordinanza per la dematerializzazione delle ricette mediche, con l’attribuzione di un codice. I cittadini” quindi “non dovranno più andare da un medico di base, ma avranno un codice in farmacia per ritirare i farmaci”. (Continua a leggere dopo la foto)























Angelo Borrelli aveva lanciato un appello a non abbandonare gli animali domestici durante questa emergenza: “L’abbandono di animali domestici, specie dei cani, è assolutamente deprecabile: il virus è presente anche nei cani, ma nulla dimostra il contagio da animali a persone. Quindi non vanno abbandonati”. Nella giornata del 19 marzo le forze di polizia hanno controllato 200.514 persone e 8.297 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 116.712: 195 gli esercenti denunciati, mentre è stata sospesa l’attività di 29 esercizi commerciali. (Continua a leggere dopo la foto)

















Da quando è entrato in vigore il decreto del Governo sono state 1.226.169 le persone controllate; 51.892 quelle denunciate per mancato rispetto di un ordine dell’autorità e 1.126 per dichiarazioni false. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali: 643.726 quelli controllati e 1.668 i titolari denunciati.

