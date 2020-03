Coronavirus, morta la prima cassiera. Aveva solo 48 anni: supermercato chiuso

Chiuso da questa mattina il supermercato della catena Simply Market in città a Brescia a causa della morte di una dipendente. La donna, che lavorava come cassiera, aveva 48 anni ed risultata positiva al Coronavirus. Il tampone era stato fatto quando la 48enne aveva accusato i primi sintomi del Covid-19: febbre alta e difficoltà respiratorie.

La cassiera era a casa da inizio settimana con febbre alta e le sue condizioni si sono aggravate nella notte. La mattina del 20 marzo la donna è deceduta a casa. Come riportano i quotidiani locali, il supermercato è stato chiuso per permettere la sanificazione della struttura. Il numero di vittime in Italia per coronavirus ha superato quelle complessive della Cina: sono 3.405 i morti, con un incremento rispetto a mercoledì di 427. In Cina le vittime registrate finora sono 3.245. Ieri l'aumento era stato di 475.





















Sono complessivamente 33190 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480. Si tratta del numero più alto dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia. Di queste 14mila si trovano in isolamento domiciliare, mentre 2498 sono in terapia intensiva. I decessi sono 427 persone, dato un po' più basso rispetto a ieri (475). Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 41.035. A Bergamo, due giorni fa è intervenuto l'Esercito per spostare le salme dal cimitero maggiore, ormai saturo, verso i crematori di altre Regioni. A sfilare nel centro città, una lunga colonna di mezzi militari: immagini impressionanti per uno dei capoluoghi di provincia più colpiti dal Covid-19.























Nuova stretta in Veneto, con il governatore Luca Zaia che ha ordinato lo stop alle passeggiate e all'attività fisica all'aperto in Veneto e chiusura dei supermercati la domenica. Nell'ordinanza si limita l'uscita per passeggiare, o portare fuori il cane a duecento metri da casa. "La nuova restrizione parte da oggi con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed è valida fino al 3 aprile, salvo proroga". "Mai avrei voluto firmare un'ordinanza così ma io metto al primo posto la salute dei veneti", ha sottolineato Zaia.

















“La domenica tutto chiuso, restano aperte solo edicole, farmacie, parafarmacie. L’attività motoria è consentita entro i 200 metri dalla propria abitazione, parchi e aree verdi chiusi”, ha affermato Zaia sintetizzando l’ordinanza che ha firmato oggi con maggiori restrizioni e valida fino al 3 aprile, salvo proroghe. Il governatore auspica comunque “che il governi vari una norma valida su tutto il territorio nazionale”.

