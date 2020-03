Coronavirus, sintomi e decorso della malattia: cosa succede quando ci si ammala

Tutti si chiedono quale possa essere il decorso dell’infezione da Sars-Cov-2. Di recente il Corriere della Sera diffonde l’approfondimento con l’aiuto di Sergio Harari primario di pneumologia e medicina all’ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore di Clinica Medica all’università di Milano. Infatti da una brutta influenza, si può passare rapidamente, in una sola settimana, ad una situazione più grave. Se l’80% dei casi l’infezione non dà sintomi, è pur vero che i disturbi possono risultare variabili e non sempre comportano il ricovero. La chiarezza, a tal proposito, risulta indispendabile.

Viene così riportato sulla testata giornalistica: “Un 20% di casi accusa serie difficoltà respiratorie, quindi l’assistenza in ospedale, e nel 2 per cento circa del totale l’esito è fatale, evenienza che si verifica soprattutto in persone anziane o portatrici di altre patologie. Le cifre vanno considerare approssimative, perché variano nei diversi Paesi e possono mutare all’aumentare dei dati raccolti”. Ma cosa accade quando si è in presenza di un’ asintomatologia? Tutto sembra avere inizio da una “brutta influenza”, quindi il virus si può manifestare con febbre alta o molto alta, brividi, mal di gola, bruciore nella parte alta delle vie aree (tracheite), dolori diffusi, mal di testa, stanchezza profonda, congestione nasale e congiuntivite. (Continua dopo la foto).





















Tra i sintomi sembrerebbe rientrare anche la perdita del gusto e dell’olfatto; la notizia arriva di recente e trova riscontri anche nelle ultime dichiarazioni di Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università degli Studi di Milano e primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospedale Sacco: “Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto varie segnalazioni e abbiamo visto nei nostri pazienti casi di anosmia (alterazione dell’olfatto, ndr) e di disgeusia (alterazione del gusto, ndr) anche in pazienti con sintomi modesti o di limitata gravità. Non sono ancora disponibili dati raccolti sistematicamente, sto parlando solo di osservazioni personali e del mio team. La perdita di gusto e olfatto può comparire anche in altre infezioni delle vie respiratorie, ma nella Covid-19 sembrerebbe più frequente e marcata”. (Continua dopo le foto).







































E aggiunge: “Al momento non sappiamo se si tratti di disturbi transitori o se con la guarigione vada tutto a posto. Posso però dire che questi disturbi compaiono più spesso quando il paziente è già sulla via della guarigione. Da quanto osservato fino ad ora non si tratterebbe quindi di un sintomo delle prime fasi dell’infezione”. Quindi il virus non sembra limitarsi necessariamente all’apparato respiratorio. Nel caso in cui si riscontri la febbre, in casi non gravi, questa sembra passare in 5-7 giorni, ma può anche tornare dopo 1-2 giorni. E per affrontare un adeguato trattamento ci si avvale di antipiretici come nel caso del paracetamolo, in grado di fungere anche come antidolorifico. Gli esperti consigliano di bere per favorire l’idratazione delle mucose e per abbassare la febbre. (Continua dopo le foto).

Limitare al minimo i contatti, indossare mascherina e guanti e disinfettare bene le superfici rimangono le precauzioni fondamentali. Si è spesso sentito parlare di insufficienza respiratoria, ma come distinguerla? Gli esperti spiegano che il fiato può diventare corto e/o frequente. Con l’ausilio di un saturimetro, ci si può rendere conto del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per quanto riguarda le terapie farmacologiche, come riportato sulla testata, gli antivirali attualmente usati sono il Remdesivir, di cui è appena iniziata una sperimentazione e la combinazione Lopinavir/Topinavir, che però, secondo uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine non sembra fornire vantaggi significativi. A questi si unisce l’uso di antimalarici o antireumatici, come l’ormai famoso Tocilizumab. Se dimesso il paziente viene controllato dopo 14 giorni eseguendo due tamponi, assicurando sempre il suo isolamento.

