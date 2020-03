Coronavirus Italia, arriva l’esercito. Militari in strada, il loro compito

Coronavirus, contro le violazioni delle direttive del governo per contenere il contagio scende in campo l’esercito. I soldati sono arrivati giovedì in Campania e Sicilia e già nella giornata di oggi altri reparti potrebbero essere schierati nelle altre regioni, scrive il Corriere della Sera. Nella giornata di giovedì 19 marzo il governatore della Lombardia Attilio Fontana aveva spiegato ai microfoni di Pomeriggio Cinque che per affrontare l’emergenza coronavirus “chiederà al governo un massiccio utilizzo dell’esercito per garantire il ferreo rispetto delle regole vigenti” per poi chiamare al telefono il premier Giuseppe Conte e avanzare la richiesta ufficiale.

L'esercito, ha spiegato Fontana, serve come "deterrente a chi continua a circolare, partendo dalle corsette e dalle passeggiate in libertà". Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha confermato "piena disponibilità all'utilizzo dei militari impegnati in Strade Sicure per la gestione dell'emergenza coronavirus. Le Forze Armate sono pronte a fare la loro parte, come già stanno facendo sia sul fronte sanitario che nel controllo del territorio".





















Saranno i prefetti a inoltrare all'amministrazione centrale le richieste degli amministratori locali per l'intervento degli uomini della missione Strade sicure, che adesso potrebbe essere aumentata di altre unità. Gli amministratori locali si rivolgeranno ai prefetti in sede dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza e questi ultimi, valutate le esigenze, inoltreranno al Viminale le richieste di intervento dei militari sul territorio. Sarà l'amministrazione centrale ad autorizzare l'esercito.























Al momento si utilizzerà il contingente già in strada di 7.300 uomini, ma se non dovessero bastare sono a disposizione almeno altri 13mila soldati. Come detto, sono già arrivati in Campania e in Sicilia e oggi si risponderà al governatore Fontana e nei prossimi giorni alla sindaca di Roma. Anche il sindaco di Verona e quello di Civitavecchia hanno già sollecitato l'intervento dell'esercito come deterrente per quanti continuano a non rispettare le regole.



















Il 25 marzo prossimo è il giorno in cui dovrà essere firmato un nuovo decreto con norme ancora più restrittive per fermare il contagio da coronavirus. Bisognerà attendere le nuove “restrizioni»” annunciate dal ministro Luigi Di Maio “se serviranno”, cioè se le persone continueranno a uscire violando i divieti. Sul tavolo del premier orario dei supermercati e negozi, scuole e sport all’aperto per una stretta ancora più energica che costringa i cittadini a stare in casa.

