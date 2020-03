Coronavirus, torna dalla pensione per aiutare i colleghi: morto il dottore eroe

Era andato in pensione quattro anni fa, ma aveva deciso di indossare di nuovo il camice bianco per aiutare gli ex colleghi nell’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Il dottor Gino Fasoli ha sacrificato la sua vita per i malati. È morto a 73 anni da eroe in prima linea contro il covid 19. Il decesso è avvenuto sabato all’Istituto clinico San Rocco a Ome vicino Brescia.

Come si legge da Onda Tv, l'uomo era un medico che aveva fatto del suo lavoro una missione. Considerato un vero e proprio "eroe sul fronte", Fasoli era risultato positivo al covid-19. È stato scientificamente riscontrato che la morte del medico 73enne, avvenuta in data 14 marzo 2020 presso la clinica di San Rocco in Ome (Brescia) in cui era ricoverato, è da ricondursi al coronavirus. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto familiari, parenti e amici.





















Originario di Sulmona, in Abruzzo, residente a Passirano (Brescia) e per molti anni medico di famiglia a Cazzago San Martino, dopo aver lavorato al pronto soccorso di Bornato, era noto in tutta la Franciacorta per le sue qualità professionali e umane. Andato in pensione si era impegnato nel volontariato con il trasporto ammalati a Lourdes e con il sostegno a Emergency in Africa. Il 73enne era un appassionato di montagna, è stato descritto da colleghi e amici come una persona dal cuore buono e sempre disponibile.























Fasoli ha deciso di tornare a lavoro per prendersi cura dei pazienti affetti da coronavirus, sostituendo a titolo totalmente gratuito i colleghi più giovani che si ammalavano. Il suo obiettivo era che i pazienti del proprio territorio continuassero ad avere un punto di riferimento che garantisse loro l'opportuna assistenza. Dopo aver lavorato diverse settimane in prima linea il dottor Fasoli ha scoperto di essere positivo al Covid 19 e il suo fisico non ha retto.

















Decine i messaggi di cordoglio su Facebook: ”il mio dottore”, ”Un medico a modo, sensibile e responsabile nei viaggi con i malati”, scrive Vilma; ”Un bravo dottore e una bella persona”, ricorda Luisa; ”Una persona amabile, mi dispiace” scrive un altro conoscente del dottore, che sarà tumulato nella sua Sulmona dove si trova la famiglia, il fratello Gabriele, la cognata Gabriella e la nipote Anna Paola.

