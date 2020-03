Coronavirus: è picco di contagi in Italia. Ancora numero altissimo di vittime

Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza coronavirus in Italia, ha illustrato i nuovi dati sull’emergenza, aggiornati al 19 marzo: i guariti da coronavirus sono 415, in totale 4440. Sono complessivamente 33190 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480.

Si tratta del numero più alto dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia. Di queste 14mila si trovano in isolamento domiciliare, mentre 2498 sono in terapia intensiva. I decessi sono 427 persone, dato un po’ più basso rispetto a ieri (475). Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 41.035. (Continua a leggere dopo la foto)





















A Bergamo, ieri è intervenuto l’Esercito per spostare le salme dal cimitero maggiore, ormai saturo, verso i crematori di altre Regioni. A sfilare nel centro città, una lunga colonna di mezzi militari: immagini impressionanti per uno dei capoluoghi di provincia più colpiti dal Covid-19. (Continua a leggere dopo la foto)























Il motivo, come è ormai noto, è che la camera mortuaria a Bergamo non è più in grado, da giorni, di accogliere i feretri delle vittime del coronavirus. E lo stesso discorso vale per il forno crematorio (ce n’è uno solo in città, è attivo 24 ore su 24). Le bare prelevate dal cimitero di Bergamo saranno trasferite nei forni crematori di Modena, Acqui Terme, Brescia, Cervignano del Friuli, Domodossola, Modena, Parma, Piacenza, Rimini, Serravalle Scrivia, Trecate e Varese. (Continua a leggere dopo la foto)

















Da quando il Covid-19 ha iniziato a falcidiare la Wuhan italiana – Bergamo resta finora la provincia più colpita nel Paese – i servizi cimiteriali e le agenzie funebri sono andati in tilt. Per sgravare la camera mortuaria del cimitero – senza più spazio disponibile – era stato necessario nei giorni scorsi mettere in fila le bare dei defunti nella chiesa di Ognissanti, all’interno del cimitero.

“Positivo al Coronavirus”. L’annuncio del principe Alberto di Monaco. Le sue condizioni