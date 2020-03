“Non dormo da 3 giorni”. Coronavirus, il dolore di un impresario di pompe funebri

Morire soli, senza l’affetto dei propri cari, soffrire gli ultimi giorni della propria esistenza in una corsia di ospedale circondati soltanto da medici e infermieri. Essere messi in una cassa e tumulati e cremati, senza funerale, senza fiori, senza che nessuno possa raccontare un aneddoto, versare una lacrima vicino alla bara, riguardare un ultima volta il corpo esanime di un proprio caro. Andarsene anonimamente, tra centinaia di altre casse di legno: se c’è una cosa più brutta della morte, è morire in questo modo. Il Coronavirus è anche questo, soprattutto nella zone più colpita d’Italia: Bergamo: è qui che un impresario di agenzie funebri di Madone, ha raccontato all’agenzia ANSA il drammatico periodo che sta vivendo nelle ultime settimane.

“Sono tre giorni che non dormo, lunedì sera ho avuto una crisi di nervi, abbiamo seppellito 40 persone, solo noi», dice Nicolas Facheris, 28 anni, troppo pochi per tutto il dolore che gli sta piovendo addosso, anche se fa questo lavoro da 10 anni. È lui che sabato ha scattato le foto delle bare allineate nella cappella al cimitero di Bergamo e nel tendone dell’ospedale Gavazini: “Siamo sommersi dal lavoro – racconta con il tono sbrigativo di chi non può prendersi una pausa neanche per raccontare la situazione drammatica in cui sta lavorando -. È una cosa che non si riesce a spiegare, non riusciamo a fermarci”. (Continua a leggere dopo la foto)





















Fa una pausa, poi aggiunge: “È pesante, è stancante, non vediamo la fine e viviamo con il terrore che il telefono continui a suonare. Molti sono i servizi a cui rinunciamo per la mancanza di tempo, di casse o di accessori”. In questi casi le agenzie funebri si passano i servizi fra di loro per riuscire a rispondere a tutte le richieste. (Continua a leggere dopo la foto)























E conclude: “La cosa peggiore però è continuare a dire ai parenti che non possono rivedere il loro caro per via della chiusura immediata del feretro. Tutti i funerali sono tristi, ma quelli delle persone che conosciamo lo sono di più”. Troppe vittime. E così, a Bergamo, ieri è intervenuto l’Esercito per spostare le salme dal cimitero maggiore, ormai saturo, verso i crematori di altre Regioni. (Continua a leggere dopo la foto)



















Una carovana nel centro città: una lunga colonna di mezzi militari in uno dei capoluoghi di provincia più colpiti dal Covid-19. Negli ultimi dati di ieri, la città conta infatti 4.305 positivi, in crescita di 312 contagiati. In particolare, sono “numeri che crescono meno di ieri (martedì, ndr.)”, ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. Ma in generale, secondo l’assessore, “i numeri sono quelli di una continua battaglia”. Coraggio, Italia.

