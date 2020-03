Bollette di luce, gas, acqua e rifiuti al tempo del coronavirus: cosa cambia e per chi vale la sospensione? Facciamo un po’ di chiarezza. Intanto va sottolineato dire che le bollette non saranno sospese su tutto il territorio nazionale. Nonostante gli annunci di qualche esponente politico e le varie fake news che circolano sulla questione, al momento non c’è alcuno stop generalizzato per via dell’emergenza da Covid-19 ma solo per alcune categorie.

Come spiega Il Sole24Ore, la sospensione disposta dal Dl 9 del 2020 scatta soltanto per gli 11 Comuni dell’ex zona rossa: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto. E lo stop, fissato fino al 30 aprile, riguarderà le bollette emesse e da emettere di acqua, luce, gas e rifiuti, con obbligo di rateizzazione automatica degli importi per il pagamento successivo. (Continua dopo la foto)





















Vengono, poi, sospese anche le fatture relative ai consumi effettuati fino a tale data, anche se saranno emesse dopo il 30 aprile. Il decreto, come detto, prevede una sospensione fino al 30 aprile e spetta all’autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), dare attuazione al provvedimento. L’Arera dovrà quindi fissare con suoi provvedimenti attuativi la sospensione temporanea fino alla fine di aprile dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere. (Continua dopo la foto)























Le aziende dovranno inserire nelle fatture l’informazione che i relativi importi saranno rateizzati automaticamente e senza interessi (non prima del 1° luglio 2020) secondo un piano che sarà successivamente comunicato al cliente/utente finale. Per quanto riguarda il pagamento del canone Rai, per gli 11 comuni interessati dallo stop temporaneo delle bollette avverrà senza sanzioni e interessi in un’unica rata con la prima bolletta utile dell’energia elettrica pagata subito dopo la fine della sospensione. Quindi stop temporaneo anche del canone tv ma, anche in questo caso, non per tutti. (Continua dopo la foto)



















Arera, scrive ancora Il Sole24Ore consiglia, a chi sia in condizione di farlo anche in considerazione delle limitazioni di movimento di continuare secondo i ritmi di pagamento abituali. “È chiaro, fin dalla pubblicazione del decreto del governo – spiega il presidente Besseghini – che le norme consentono la sospensione del pagamento, non l’annullamento. Questo significa che, passata la situazione di emergenza, si dovranno comunque pagare le bollette per i servizi che si stanno utilizzando in casa e nelle imprese”.

Coronavirus, l’Italia rimane in quarantena fino a Pasqua: “Misure più rigide”