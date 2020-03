Coronavirus, l’Italia rimane in quarantena fino a Pasqua: “Misure più rigide”

Sono i numeri che parlano: di qui a pochi giorni, l’Italia sarà il paese più colpito al mondo per mortalità. “Inevitabile” è l’aggettivo usato dal ministro Francesco Boccia al termine dell’ennesimo gabinetto di guerra in relazione al prolungamento delle misure restrittive, ben oltre la data del 25 prevista dal provvedimento varato 8 giorni fa. Come scrive Alessandro De AngelisVice, il vice direttore dell’HuffPost, si tratta di una decisione formalmente ancora non presa, ma diventata pressoché senso comune all’interno del governo, diversamente da quanto accaduto pochi giorni fa, col premier e i ministri economici più incerti e il ministro della Salute più determinato.

Come ripete Speranza, "la premessa per la ripresa è superare il contagio, e parlare di economia senza risolvere il problema sanitario non ha senso logico". All'ordine del giorno non c'è il "se" prolungare l'attuale quadro di restrizioni, fino al 3 aprile o Pasqua, è semmai se "inasprire" ancora di più la stretta, limitando le eccezioni previste e garantendo solo i servizi essenziali, nella speranza di contenere il contagio.





















È una situazione limite, di estremo stress individuale e collettivo. Fontana della Regione Lombardia, poche ora prima della divulgazione del bollettino della Protezione civile, lancia un appello drammatico: "Restate a casa, presto non saremo in grado di aiutare chi si ammala". Poi c'è il terrore del contagio al Sud, le grida dei governatori del Mezzogiorno che invocano l'esercito, un popolo smarrito che si appiglia, come naturale che sia, alle istituzioni, al governo, allo Stato, a chi cioè ha il compito di guidare fuori dall'emergenza.























È su questo crinale molto delicato che si svolge la discussione sulla misura più estrema, che rimbalza dalle dichiarazioni ancora come minaccia, più che come volontà o decisione presa: il divieto di correre nei parchi, un'ultima limitazione delle libertà individuali, ad alto impatto psicologico, sociale, politico.



















Queste le parole del ministro Spadafora: “Se l’appello a restare a casa non sarà ascoltato, saremo costretti anche a porre un divieto assoluto”. Parole che, tuttavia, rivelano l’assenza di un messaggio univoco, chiaro, razionalmente argomentato come esigenza dettata dall’analisi della situazione concreta, magari da un check di efficacia delle misure prese.

