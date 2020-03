Di nuovo positivo al test il “paziente 1” dichiarato guarito: torna in isolamento

Pochi giorni fa il governatore del Piemonte Alberto Cirio annunciava in diretta Facebook che il paziente 1 piemontese “è guarito”. Il tampone a cui era stato sottoposto il 40enne torinese, manager in una multinazionale di Cesano Boscone a lungo ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale Amedeo di Savoia, “è risultato negativo”. “Ha vinto la sua malattia”, sottolineava Cirio, convinto che “tutti noi vinceremo la battaglia impegnandoci insieme”.

Il 17 marzo, dopo un tampone controllo, il manager è risultato di nuovo positivo al Covid 19. Niente dimissioni, quindi, per il 40enne manager torinese definito il "paziente 1", primo piemontese colpito da Covid-19. Come riporta Repubblica.it, l'uomo era ormai in via di dimissioni ed era stato dichiarato "guarito" perché, dopo una serie di test e lunghe cure, era finalmente risultato negativo.





















"Confermiamo che però è guarito", ha rassicurato il professor Giovanni Di Perri, virologo e responsabile Malattie infettive dell'Amedeo di Savoia. L'uomo era ormai prossimo alle dimissioni dell'ospedale. "In questi casi è abbastanza normale che ci sia una fase di oscillazione fra negatività e positività, succede in tutte le infezioni", ha sottolineato Di Perri.















Il "paziente uno" dovrà rimanere ancora isolato per tutelare la sua famiglia e l'intera collettività. Successivamente i medici eseguiranno un ulteriore test di controllo "per avere la totale sicurezza prima che possa uscire finalmente dall'ospedale".

















