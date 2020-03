Coronavirus Italia, i dati regione per regione: positivi, guariti e decessi

“Registriamo 345 deceduti, in totale sono 2503. Registriamo 192 guariti, il totale è 2941. Ci sono altri 2989 positivi, il numero complessivo è 26062. 11108 in isolamento, 2060 in terapia intensiva”. Sono i dati diffusi da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus durante la conferenza stampa del 17 marzo.

Il dato di oggi è "nel trend che stiamo vivendo in questo periodo, la prossima settimana potremo avere dati più significativi rispetto alle misure prese" ha aggiunto Borrelli. A questo punto in Italia si contano 26.062 malati di coronavirus (+2.989 su ieri), cui si aggiungono 2.941 guariti (+192) e 2.503 decessi (+345). Il numeri di casi totali balza a 31.506, una crescita di 3.526, superiore a quella di ieri.





















La zona più colpita dal virus è la Lombardia dove ad ora si contano 16.620 contagi, 1.640 decessi, il dieci per cento, di cui 220 da ieri. Lo ha detto oggi l'assessore al welfare Giulio Gallera durante il quotidiano punto informativo da Palazzo Lombardia sulla diffusione del coronavirus.















E proprio alla zona più ferita dal virus e che da settimane lotta per contenere l'epidemia "Abbiamo consegnato mascherine ffp2 e ffp3 pari al 32,5 per cento del totale, il 40 per cento dei guanti e l'80 per cento degli indumenti protettivi" ha detto il capo della protezione civile Borrelli aggiungendo che molte aziende italiane sono pronte a produrre mascherine, cosa che col nuovo ddl avverrà presto. Di seguito l'elenco del numero dei malati Covid-19 regione per regione fornito dalla Protezione Civile.

















C'è da dire che il numero dei positivi è più alto rispetto a quelli di ieri perché sono stati aggiunti i dati mancanti del 16 marzo della Puglia e della provincia di Trento. Bene il Lazio, dove secondo quanto detto dai medici dello Spallanzani sono 697 le persone positive, con un incremento contenuto grazie alle misure di ristrettezza del governo.

