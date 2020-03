Coronavirus, vietato l’acquisto di quaderni, pennarelli e biancheria nei supermercati

“Non è possibile acquistare i prodotti presenti in quest’area”. Eppure gli scaffali o i reparti dei supermercati dove, da Milano e Roma, sono apparsi questi cartelli sono pieni. Ma sbarrati o inaccessibili ai clienti. Stiamo parlando di quaderni, pennarelli e articoli di cancelleria di ogni genere ma anche quelli biancheria intima e per la cura delle piante (ma non le piante, sottolinea Repubblica).

Tutti prodotti che diversi marchi della grande distribuzione organizzata hanno deciso di non vendere seguendo di fatto le direttive imposte nell'ultimo decreto del governo per contenere la diffusione del coronavirus. Agli esercizi commerciali è infatti consentita la vendita solo dei beni di prima necessità e quelli che abbiamo appena indicato non rientrano in questa categoria. E infatti alcuni clienti che li avevano acquistati sono stati anche bloccati in cassa.





















"Non sono beni di prima necessità", si sarebbero sentiti rispondere dai cassieri come riportano diverse segnalazioni sui social (con tanto di foto dei cartelli di fronte agli scaffali) di questa decisione operata da diverse catene in base alle norme dell'ultimo decreto del governo. Ma c'è da aggiungere che la restrizione dell'acquisto degli articoli di cancelleria sarebbe legata a due fattori, spiega ancora Repubblica che pubblica anche le foto dei cartelli.















Primo: la necessità di evitare una "concorrenza sleale" alle cartolerie, per esempio, che sono state costrette alla chiusura dal decreto governativo al contrario dei supermercati. Il secondo aspetto riguarda invece l'esigenza di ridurre i tempi di attesa dei clienti all'ingresso dei supermercati. Una volta all'interno, infatti, non potendo sostare davanti a reparti e scaffali di questo tipo trascorreranno meno tempo negli stessi punti vendita.



















Ma non sono mancate e non mancano discussioni per questa decisione. “Quaderni, matite e pennarelli servono per fare i compiti e i disegni che i bambini comunque stanno facendo anche a casa, e se le cartolerie sono chiuse dove li compriamo?” è la domanda che molti genitori fanno sui social. Ma il problema sembra riguardare anche le stesse catene di supermercati, tanto che Federdistribuzione si starebbe muovendo per cercare di avere e fare chiarezza sulla vendita di alcune categorie di beni.

