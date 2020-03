Coronavirus, morti 2 impiegati delle Poste. L’appello: “È ora di chiudere”

“Sono già due i lavoratori postali che hanno perduto la vita a causa del contagio da Covid-19: il primo è morto venerdì scorso e il secondo è scomparso ieri, lunedì. Entrambi avevano lavorato fino a pochi giorni fa, uno in un centro di recapito e l’altro in un ufficio postale di due comuni della provincia di Bergamo. Ora basta, è ora di chiudere gli uffici postali!”.

Così Marisa Adobati della segreteria della Slc Cgil di Bergamo rende noto il decesso di due impiegati di Poste Italiane di due comuni della provincia di Bergamo. Per questo la Cgil chiede: "Ora basta, è ora di chiudere gli uffici postali". Dopo la morte dei due impiegati i due luoghi di lavoro sono stati sottoposti a sanificazione. "Come se bastasse per tutelare i lavoratori che restano! – spiega ancora Adobati -. Abbiamo speso fiumi di parole, scritto all'Azienda, Ats, Prefetture, Sindaci, Partiti Politici ed ora anche alle Forze dell'ordine spesso distraendoli anche dalle loro priorità e francamente siamo veramente stanchi di essere inascoltati".





















Poste Italiane sta modificando gli orari di apertura degli sportelli e introduce delle variazioni a partire da martedì 17 marzo nella provincia di Bergamo. Nessun ufficio resterà aperto con doppio turno; 16 saranno aperti solo la mattina su 6 giorni; altri 269 saranno aperti a giorni alterni, e solo la mattina, anche se di questi solo 120 sono stati già razionalizzati; altri 49 sono aperti perché già razionalizzati e solo 26 rimangono chiusi.















"È da giorni che chiediamo un provvedimento di sospensione totale dell'attività per allineare Poste Italiane a una politica di restrizioni più efficace e tutelare, non da ultimo, la salute del personale degli uffici che ancora lamentano una inadeguata distribuzione di presidi di protezione", spiega Rossana Pepe, segretaria generale di Slp Cisl Bergamo.

















“Anche il recapito è molto in sofferenza: manca tutto, si centellinano le mascherine e il disinfettante per le mani. Questi ragazzi sono fuori, spaventati come tutto il resto del mondo. Infine – conclude la sindacalista -, i cittadini devono recarsi agli sportelli solo per le emergenze, perché è molto pericoloso”.

