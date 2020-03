Coronavirus, cambia l’autocertificazione. Nuovo modulo e nuove restrizioni

E’ online sul sito del Viminale il nuovo modello da utilizzare per le autodichiarazioni che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1 lett c) del Dpcm 8 marzo 2020 che – come è noto – reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “Covid-19”.

Il nuovo modello (per scaricarlo scendi in fondo all’articolo) prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità. Continua dopo la foto





















Da decreto, infatti, è possibile spostarsi per ”comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. In particolare esigenze lavorative (andare e tornare dal proprio ufficio, qualora il proprio datore di lavoro non abbia predisposto sistemi di smart working); situazioni di necessità (ad esempio andare a fare la spesa, acquisti di prima necessità o per “altre situazioni particolari” da dettagliare agli agenti); per motivi di salute (visite o esigenze sanitarie di varia natura). Continua dopo la foto















E ancora il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza (caso specifico: un cittadino domiciliato a Milano può far ritorno nella località dove mantiene la residenza, ovviamente se le due sedi non coincidono). Vige invece un divieto assoluto di spostamento per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus. Ogni spostamento deve essere giustificato con il modulo di autocertificazione da compilare e da portare con sé.Continua dopo la foto



















Prima di mettersi in viaggio è consigliato stampare e compilare il documento in modo da essere pronto all’uso in caso di richiesta. Non è necessario portare con sé una copia cartacea del certificato, si può anche utilizzare una versione digitale da tenere sul cellulare. Clicca qui per scaricare il modello

Ti potrebbe interessare: GF Vip, Paolo Ciavarro svela cosa farà con Clizia Incorvaia appena esce: “Non vedo l’ora”