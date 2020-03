Coronavirus, l’unica provincia italiana senza contagi: “Resistiamo”

“Registriamo oggi 349 deceduti. Il totale dei positivi è 23073, di questi 10197 in isolamento domiciliare. 1851 in terapia intensiva, il 10% dei contagiati. I guariti oggi sono 414, il totale è 2749. I nuovi casi positivi sono 2470, al ribasso anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia di Trento”. Sono i dati diffusi il 16 marzo da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. Le vittime totali in Italia sono 2158.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 10.861 in Lombardia, 3.088 in Emilia-Romagna, 2.274 in Veneto, 1.185 nelle Marche, 1.405 in Piemonte, 841 in Toscana, 575 in Liguria, 472 nel Lazio, 363 in Campania, 346 in Friuli Venezia Giulia, 367 nella Provincia autonoma di Trento, 235 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Puglia, 203 in Sicilia, 159 in Umbria, 165 in Abruzzo, 87 in Calabria, 105 in Sardegna, 103 in Valle d'Aosta, 15 in Molise e 12 in Basilicata.





















Ma c'è una provincia italiana 'coronavirus free', dove non è stato registrato nessun caso di contagio da Covid 19. Si tratta di Isernia. La provincia molisana è l'unica che in un mese e mezzo di epidemia non risulta ancora intaccata dai contagi che risultano "0" al resoconto della Protezione civile del 16 marzo.















"Restiamo sereni e chiusi in casa" annuncia il sindaco Giacomo D'Apollonio nei suoi messaggi alla cittadinanza su radio e televisioni locali, anche se è consapevole il rischio resta. Il capoluogo molisano conta circa 22mila abitanti, per un totale di 83mila in tutta la provincia e fin da subito il primo cittadino ha invitato alla responsabilità i suoi concittadini adottando misure preventive che fino ad oggi li hanno tenuti al riparo.

















L'ospedale, Il Veneziale, è vuoto e i cittadini iserniani restano in casa obbedendo alle disposizioni del decreto, ha spiegato il sindaco. Stessa cosa per i cittadini dei comuni Venafro, Agnone, Capracotta e altri piccoli comuni sparsi tra le montagne del Molise.

