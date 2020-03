Coronavirus, diminuiscono i contagi e aumentano i guariti: 349 i morti

IN Italia sono 2470 i nuovi positivi, meno di ieri. Questo il primo dato fornito dal bollettino giornaliero della protezione civile sulla situazione di Covid-19 nel paese 2470 nuovi contagiati, 349 i decessi oggi, meno 19 rispetto a ieri , 2749 (+414) i guariti.

A soffrire di più è per il coronavirus in Lombardia, dove i morti in totale sono 1420. E' il dato diffuso da Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare. I soggetti positivi sono oltre 14mila, le persone ricoverate sono 6171: l'aumento rispetto a ieri è di 1273 unità. Sono 823 i pazienti in terapia intensiva, con un incremento di 66. A Milano i positivi sono 1983: l'aumento rispetto a ieri è di 233. La provincia con il maggior numero di positivi è Brescia, che scavalca Bergamo.





















E gli italiani cominciano a chiedersi quanto ancora durerà in Italia questa situazione di emergenza a causa del coronavirus. È la domanda che ci facciamo da giorni. Ma alla quale non si riesce ancora a dare una risposta. Gli esperti, però, sono concordi su una cosa: la stretta dovrà durare oltre il 3 aprile. "Siamo ancora nella fase acuta dell'epidemia di coronavirus, ma qualche timido segnale positivo lo possiamo osservare sul numero dei ricoveri e delle terapie intensive", ha spiegato al Messaggero il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco.















Intanto, continuano i provvedimenti di contenimento del virus, a nord come a sud del paese. Dalla mezzanotte del 16 marzo, non è più possibile uscire dal comune di Medicina e dalla frazione di Ganzanigo, nel comune bolognese, dove ormai da giorni si registra una crescita anomala del contagio da Coronavirus. Una misura straordinaria che sarà in vigore fino al prossimo 3 aprile.

















Il comune emiliano si aggiunge ai cinque in Campania chiusi per l’emergenza coronavirus per le stesse ragioni: alta concentrazione di contagi. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza con cui vieta l’accesso e l’uscita da cinque comuni. Quarantena per quattro comuni della provincia di Salerno (Atena Lucana; Caggiano; Polla; Sala Consilina) e uno della provincia di Avellino (Ariano irpino).

