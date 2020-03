Vendeva mascherine rincarate fino al 6150%. Sequestrate e donate all’ospedale

Ancora un sequestro di mascherine in provincia di Napoli. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Giugliano in Campania che hanno denunciato per manovre speculative su merci un 33enne del posto, titolare di un negozio di alimentari. L’uomo è stato sorpreso a vendere al pubblico mascherine di protezione ad un prezzo sproporzionato rispetto a quello di mercato. Il sequestro ha riguardato ben 1000 mascherine.

Intanto sono state consegnate all’ospedale Cotugno di Napoli, in prima linea nell’emergenza sanitaria determinata dal coronavirus, le 10mila mascherine sequestrate lo scorso 27 febbraio a una parafarmacia che si trova in località Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli) che il titolare aveva messo in vendita con rincari tra 300% e 6150%. (Continua a leggere dopo la foto)





















Lo rende noto la Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Francesco Greco, che ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro della parafarmacia il cui valore aggira intorno al 400mila euro. A sequestrate le mascherine, di due diverse tipologie, sono stati i finanzieri di Giugliano in Campania (Napoli), gli stessi che si sono occupati della consegna all’ospedale napoletano per le malattie infettive. (Continua a leggere dopo la foto)















In particolare, i finanzieri hanno verificato che una parafarmacia di Varcaturo vendeva due tipi di mascherine, con una percentuale di rincaro rispetto al prezzo di acquisto pari al 6150% (per le LifeGuard) ed al 300% (per le monovelo). Secondo quanto emerso dalle indagini in corso, l’esercente per massimizzare il proprio guadagno aveva acquistato maxi confezioni di mascherine per poi rivenderle, dopo averle riconfezionate, in singole bustine trasparenti. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel corso della successiva attività d’ indagine, su richiesta della Procura di Napoli Nord, il GIP ha emesso decreto di sequestro preventivo della parafarmacia, che veniva eseguito dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Giugliano. Il valore dell’attività commerciale sottoposta a sequestro è stato stimato in circa 400.000 euro. Le mascherine sottoposte a sequestro, a

seguito di provvedimento di vendita anticipata del Pubblico Ministero della Procura di Napoli Nord, come detto, sono state cedute al loro reale valore di mercato all’ Ospedale Cotugno di Napoli.

“Ma perché?!”. Coronavirus, ‘oscurato’ anche Paolo Bonolis. Stop al programma