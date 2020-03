Tv in lutto. Morto a 69 anni il giornalista, l’addio dei telespettatori: “Un faro per tutti noi”

È morto nella notte a 69 anni il giornalista Massimo Ruggeri. Era lo storico conduttore televisivo del programma ‘La signora in giallorosso’. La notizia ha colto di sorpresa colleghi e spettatori, da anni affezionati ai suoi programmi, tra cui soprattutto la nota trasmissione ‘La Signora in Giallorosso’.

Massimo Ruggeri aveva 69 anni stroncato da un infarto nella notte. Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e tifosi romanisti, ma non solo, che in questi anni si erano affezionati al suo programma sportivo. "La Signora in Giallorosso così come Gol di Notte sono una tradizione che da decine e decine di anni rappresentano un appuntamento che tiene compagnia a centinaia di migliaia di tifosi specie di quelli con qualche anno in più. Un affettuoso abbraccio alla famiglia ed alle tante persone che lo ricordano", ha scritto Luca Di Bartolomei, figlio della storica bandiera giallorossa Agostino.





















"La sobrietà e l'ironia con cui conduceva i suoi programmi erano apprezzate da tutti nell'ambiente romanista. La redazione di Romanews.eu desidera esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia in un momento così difficile", scrive il sito Romanews.eu ricordando il collega scomparso nella notte. Anche 'account ufficiale della As Roma ha voluto lasciare un messaggio per ricordare il giornalista: "Un signore in giallorosso. Ciao Massimo".















"Te ne sei andato in silenzio, da Signore quale sei sempre stato, tu fedele compagno di viaggio della Signora …in giallorosso , ciao Massimo ci mancherai", ha scritto Max Leggeri. "Una bruttissima notizia in un momento orribile. – è il ricordo di Andrea Mari – Era un faro per tutta la #Roma calcistica, un esempio per tutti. Una figura importante se ne è andata e ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi. Addio #MassimoRuggeri, guida la nostra #ASRoma da lassù".









Si è spento Massimo Ruggeri che a Roma è stato una voce storica delle trasmissioni televisive calcistiche.

La Signora in Giallorosso così come Gol di Notte sono una tradizione che tiene compagnia a molte migliaia di tifosi specie di quelli con qualche anno in più. Un abbraccio. — Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) March 16, 2020

La Signora in Giallorosso, è un programma che va in onda in diretta su Teleroma 56, canale 15 del digitale terrestre con in studio con Massimo Ruggeri, Alice Dionisi, Alessandro Austini (Il Tempo), Mario Stagliano (Avvocato), Giorgio Marota (Corriere dello Sport), Ana Quiles (Mediaset Spagna), Massimiliano Buzzanca (Attore), David Moresco (Pagine Romaniste).

