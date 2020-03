Esplode palazzina in piena zona rossa: un morto e due feriti. Cosa è successo

Una palazzina è esplosa a Seriate (Bergamo), una delle zone tra la più colpite dal Coronavirus, in via Dante. Sembra sia stata causata da una bombola di gas. Secondo il 118 vi sarebbe un morto. Lo scoppio si è verificato in centro a Seriate, accanto alla chiesa parrocchiale e ha sventrato un’abitazione, i cui detriti sono finiti in strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e il 118. I carabinieri indagano sulle cause dell’esplosione che ha causato una vittima. L’esplosione è avvenuta intorno alle 8.30 – riferisce l’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia – e la sua dinamica è ancora da verificare.

Intanto si scava tra i detriti per verificare l'eventualità che ci siano morti. Lo scoppio si è verificato in centro a Seriate, accanto alla chiesa parrocchiale e ha sventrato un'abitazione, i cui detriti sono finiti in strada. All'interno della palazzina è stata rinvenuta una persona deceduta che ancora non è stato possibile identificare. Sul posto i carabinieri e i Vigili del fuoco che hanno anche estratto una ragazza salva dall'appartamento adiacente, la donna ha una spalla rotta.





















Ci sarebbe anche un terzo ferito non grave. Si ipotizza che l'esplosione sia stata causata da una fuga di gas. I Vigili del fuoco stanno attendendo una squadra specializzata da Milano per intervenire e entrare nella palazzina, la cui stabilità è stata messa a serio rischio dall'esplosione.















Naturalmente la strada è stata chiusa dalla Polizia Locale e dai carabinieri per facilitare l'intervento dei soccorsi. Sui social network è scattato il tam tam post-esplosione e le reazioni sono state pressoché univoche: un boato enorme che ha sconvolto i residenti della zona.











Un dramma che si aggiunge all’emergenza coronavirus: la zona del Bergamasco è tra le più colpite dal Covid-19. Attese novità a stretto giro di posta sulla tragedia di Seriate. Una zona che, ricordiamo, è stata già particolarmente messa in crisi dall’epidemia (poi divenuta pandemia) del Coronavirus. Seguiranno senza dubbio aggiornamenti.

