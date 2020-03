Coronavirus, nuova fuga al Sud. L’ultimo caso nella notte

La notizia viene riportata sulla testata giornalistica La Gazzetta del Sud. Lo Stretto di Messina non ha sosta. Con l’arrivo del treno partito da Milano, la situazione non si è contenuta. Ad aggravare le tensioni, anche un altro episodio che coinvolge trentasei persone arrivate con un pullman sbarcato a Messina intorno alle 5.30 del mattino. A questo si sono aggiunte tante autovetture private e innumerevoli autocertificazioni da mostrare. Anche sullo Stretto, scattano i controlli dovuti, tra misurazioni delle temperature corporee e via libera dato dopo aver accertato che fosse tutto sotto controllo.

L'arrivo del pullman partito da Treviso ha richiesto una considerevole mobilitazione da parte delle forze dell'ordine. Tutti diretti verso la stazione centrale, alla marittima e alla rada San Francesco di Messina. Come riportato su La Gazzetta del Sud, sono 30mila le persone che sono state registrate sul portale messo a disposizione dalla Regione Siciliana: "Quello che ci conforta su questi rientri è che se trentamila cittadini hanno voluto registrarsi è perché intendono rispettare le regole. Dopo il 3 aprile vedremo quali sono stati i primi effetti di questo rigore". Queste le parole dell'assessore regionale siciliano alla Salute, Ruggero Razza. Gli imbarcaderi della Caronte & Tourist, a Messina sono stati scrupolosamente controllati dal personale medico, polizia e forestali. (Continua dopo la foto).





















Razza aggiunge. "Le misure di pubblica sicurezza competono allo Stato e il dialogo tra la Regione e lo Stato è molto intenso anche in queste ore. Facciamo appello ai cittadini: chi deve ritornare in Sicilia lo faccia solo se indispensabile. Se non ci sono ragioni di indispensabilità, già ora il decreto del Presidente del consiglio dei ministri obbliga alla permanenza presso il proprio domicilio". Inoltre il personale di Caronte&Tourist porta a conoscenza altri dati: "Stanotte c'è stato traffico intenso di auto e pullman. Il rientro continua pian piano. Avevamo tre punti di controllo, tutti sono stati verificati (febbre) e identificati (recupero autocertificazioni) nessuno positivo ai controlli. Ieri pomeriggio un paio di positivi. Oggi pochissimo flusso". (Continua dopo le foto).























Sempre sul portale della testata giornalistica si apprende che: "Tutti quelli che sbarcano dalle navi traghetto e accusano febbre vengono trasportati al Policlinico per eseguire i tamponi. Chi è in auto viene "scortato" fino al Policlinico, chi è a piedi verrà trasportato in ospedale a bordo di un mezzo messo a disposizione dall'Atm. Sul posto i vertici di Asp e Policlinico". Di ieri, invece, la notizia che: "Completati i controlli anche del treno Intercity notte arrivato alla Stazione di Messina intorno alle 16, proveniente da Roma. Sui 96 passeggeri giunti in Sicilia, 8 quelli scesi nella città dello Stretto, gli altri sono diretti nelle altre località dell'Isola. Non si registrano casi sospetti". (Continua dopo le foto).

Un appello forte quello fatto da Razza, prima che avvenisse la fuga verso Sud: “Chi deve rientrare lo faccia solo se assolutamente indispensabile. Compete allo Stato la sicurezza in tal senso ma il dialogo con la Regione e’ costante e intenso. Il governatore Musumeci e’ in stretto contatto coi ministri Boccia e De Micheli. I controlli in stazioni e porti sono gia’ tassativi e serrati con termoscanner e autocertificazioni. Chi rientra ha l’obbligo della quarantena e della registrazione al nostro sito ufficiale www.siciliacoronavirus.it. Stiamo facendo un lavoro enorme; gli avvisi pubblici per reperimento di medici stanno dando i loro frutti con azienda capofila il Policlinico universitario di Messina“. L’ultimo bllettino siciliano conta 156 positivi, 4 guariti, 2100 tamponi eseguiti, 53 ricoverati di cui 11 in terapia intensiva, 97 in isolamento domiciliare. A Messina e provincia i contagiati sono 9, di cui 5 sono ricoverati.

