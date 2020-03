Coronavirus, Italia in lutto: morto l’architetto maestro del Novecento

Il coronavirus non risparmia nessuno e i bilanci si fanno sconcertanti. L’Italia piange la morte di Vittorio Gregotti, 92 anni, decano degli architetti italiani, nonché urbanista di fama internazionale. A darne notizia è stato il Corriere.it. Al nome di Gregotti si devono importanti progetti architettonici e urbanistici, come quelli degli stadi di Barcellona e Genova e anche il controverso quartiere Zen di Palermo, che gettò lo scandalo su probabili infiltrazioni mafiose negli appalti. Porta la sua firma anche il Teatro degli Arcimboldi, a Milano. Uno degli ultimi progetti a cui ha lavorato è stata la ristrutturazione da ex fabbrica del gruppo Ilva a Teatro Fonderia Leopolda, a Follonica, in provincia di Grosseto.

Il lavoro di Vittorio Gregotti è stato incessante. Sotto il suo nome va anche l’ampliamento del museo d’arte moderna e contemporanea dell’Accademia Carrara a Bergamo, il ponte sul Savio a Cesena, l’acquario municipale Cestoni di Livorno e ancora, più di recente, la progettazione del quartiere residenziale di Pujiang, a Shanghai, il nuovo edificio universitario alla Bicocca, a Milano, e la facoltà di Medicina della Federico II a Napoli. Un lavoro assiduo che ha permesso a Gregotti di ottenere la medaglia d’oro alla carriera nel 2012, conferitagli dalla Triennale di Milano. (Continua dopo la foto).





















Una personalità poliedrica quella di Gregotti, intimo appassionato della cooscenza. Gregotti ha fatto dell cultura la migliore arma con cui affrontare le contingenze della vita. Dalla musica sinfonica e lirica alla letteratura, dalla filosofia all’arte figurativa, nulla riesce a descrivere il temperamento di Vittorio, milanese d’adozione, ma nato nel 1927 a Novara. Alla fine dell’Expo, fu proprio lui a essersi assicurato che l’area dismessa dall’Esposizione non venisse abbandonata, e questo sempre in onore della fiamma della conoscenza e della valorizzazione dei patrimoni culturali che rappresentano una ricchezza per lo spirito e per la mente: “Per vivere, l’area deve diventare un pezzo di città. Milano sfrutti la grande sfida della Città metropolitana”. (Continua dopo le foto).























Nell’ultima intervista al Corriere della Sera aveva detto: “Il potere finanziario, che è l’unico che permette di fare grandi cose in architettura, è globale e vuole progetti globali, che vadano bene in ogni parte del mondo, mentre all’architetto ormai si chiede solo di meravigliare, di creare un’immagine la più possibile originale, allontanandoci dalla nostra storia, dalle nostre radici. Ai giovani vorrei insegnare a non essere così, a non avere con i fondamenti dell’architettura un rapporto istintivo, a studiare, a utilizzare bene tutti gli strumenti che oggi hanno a disposizione”. (Continua dopo le foto).

Negli anni Settanta sempre a firma di Gregotti si deve la fondazione dello studio Gregotti Associati, con cui per anni aveva curato importanti progetti in tutto il mondo. L’Italia piange oggi la scomparsa di una affermato luminare della cultura italiana, che tra i numerosi progetti, si occupò anche della progettazione del nuovo quartiere Bicocca di Milano, costruito dove prima c’erano gli stabilimenti Pirelli, e del quartiere popolare ZEN di Palermo, diventato famoso però per il suo degrado e per lo stato di abbandono di tutte le costruzioni. Devoto alla valorizzazione della memoria collettiva, la cui vita non ha retto davanti al calvario della pandemia che sta colpendo il mondo intero.

