“Positiva al coronavirus”: l’annuncio sui social della viceministra Anna Ascani

Ancora un caso positivo al coronavirus che colpisce un personaggio noto. Dopo il contagio di diversi calciatori di Serie A, tra cui Rugani, Gabbiadini e Cutrone, del giornalista Nicola Porro e del segretario del Pd nonché governatore del Lazio, Zingaretti, adesso è una politica ad essere stata colpita. Si tratta precisamente di Anna Ascani, viceministra del Miur. La deputata del Partito Democratico ha confermato la notizia attraverso un post scritto sulla sua pagina Facebook poco fa.

Lei si trovava già in isolamento domiciliare da sabato scorso, subito dopo l’annuncio di Zingaretti. Adesso sono giunti i risultati del tampone a cui è stata sottoposta e purtroppo è arrivata la certezza della sua positività. Nella giornata di ieri aveva annunciato di essersi infettato anche l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti. ed oggi l’attrice Giuliana De Sio ha anche comunicato che si trova da circa due settimane allo Spallanzani di Roma a causa del Coivd-19. (Continua dopo la foto)





















Ecco cosa ha scritto la viceministra all’Istruzione sul popolare social network: “Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al coronavirus. Per questo motivo come è previsto per chi è sottoposto all’isolamento e presenta sintomi come i miei ho effettuato il tampone che è risultato positivo. Questo dimostra quanto sia fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie. (Continua dopo la foto)























Anna Ascani ha aggiunto: “Se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone. Restando a casa, ho certamente evitato possibili contagi. Io sto bene: ho qualche linea di febbre ed un po’ di tosse. Ci tengo a ringraziare, ancora una volta, il personale medico e tutti coloro che stanno lavorando assiduamente, con turni senza sosta, prendendosi cura di noi. Insieme ce la faremo, vinceremo questa battaglia, mettendocela tutta. Ne sono sicura, #andràtuttobene”. (Continua dopo la foto)

Nella giornata di ieri era risultato positivo al coronavirus anche un giornalista Rai: “E’ stato riscontrato un caso di positività fra i giornalisti della Tgr Puglia. Per questo motivo a causa della quarantena di tutti i tecnici della sede di Bari la rubrica Buongiorno Regione questa mattina non è andata in onda. Fra le persone messe in quarantena c’è anche il caporedattore Giancarlo Fiume. La Direzione è vicina a tutti i colleghi della Tgr Puglia”.

