C’è un borgo di 7 residenti che ogni anno abbraccia un milione di turisti. Ora è deserto, vuoto, spettrale. Come l’Italia tutta. Questo luogo è Civita di Bagnoregio, nel cuore del Bel Paese. Punta estrema del Lazio, al confine con l’Umbria. Un lembo di Viterbese divenuto, negli ultimi anni, il volto più bello che la nazione della bellezza ha da mostrare al mondo intero.





















Simbolo dello spirito italiano all’Expo di Milano del 2015, immagine dell’Italia al Salone Internazionale del Turismo di Londra nel 2018. Qui i cinesi sono di casa, adorano questo posto, ci arrivano in massa. Meglio: ci arrivavano prima che il Covid-19 li mettesse in ginocchio. Lo stesso nemico subdolo e terribile che ora si è avventato sull’Europa e che gli italiani sono chiamati a respingere con la quarantena forzata.















Civita di Bagnoregio sta portando avanti un lavoro di candidatura a patrimonio Unesco. La motivazione è quella di essere simbolo della resilienza dell’umanità. Questo borgo sospeso su uno sperone fragile, soggetto a crolli ed erosioni, modellato dalla natura e dal lavoro dell’uomo nei secoli, è posto di speranza e di conforto. Sentimenti, emozioni, che ora, in questo preciso momento, servono a tutti gli italiani.









Il messaggio di resilienza che Civita di Bagnoregio incarna vuole quindi essere un simbolo nella lotta dell’Italia contro il coronavirus. A Casa Civita, partecipata del Comune di Bagnoregio per la costruzione di sviluppo turistico, questo ruolo simbolico che il borgo può svolgere ora l’hanno capito bene e si sono messi al lavoro per realizzare un’icona. Un’immagine di Civita che diventa l’Italia tutta, tingendosi di verde di bianco e di rosso.

Ci hanno voluto mettere sopra una frase chiara: “L’Italia è più forte del Covid-19”. Sotto una scritta che racchiude una promessa: “Siamo la bellezza del mondo. Tutto il mondo è con noi. Andrà tutto bene, rinasceremo”. E in questo luogo che ha attraversato il tempo non c’è esitazione nel pensare a domani. “Torneremo più forti di prima” è la frase che tutti, con convinzione, si passano in maniera contagiosa mentre restano nelle case per non lasciare scampo al virus.