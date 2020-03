Coronavirus Roma, festa con brindisi all’ospedale: 9 medici contagiati

Un brindisi per la festa di fine studi di una specializzanda è andato in scena, il 3 marzo, in una stanza di un reparto dell’Umberto I di Roma: il risultato è di nove infettati tra medici, volontari e specializzandi. È quanto riporta ‘il Messaggero’ spiegando che il fatto è emerso dall’indagine epidemiologica svolta internamente e i cui esiti sono ora al vaglio della Regione.

“Ci siamo trovati di fronte a un comportamento gravissimo, totalmente privo di prudenza che va stigmatizzato – ha spiegato al ‘Messaggero’ il direttore generale dell’Umberto I Vincenzo Panella – messo in atto da coloro che per primi dovrebbero essere consapevoli dei pericoli”. “In reparto stiamo verificando uno ad uno se ci sono altri positivi tra degenti, sottoposti a tampone, pochi i casi positivi che ora sono in isolamento domiciliare”, ha aggiunto Panella. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Ma alcuni di questi medici svolgono attività privata nelle case di cura e privatamente quindi non sappiamo con quanti altri pazienti possano essere venuti a contatto”. La direzione generale, riporta il quotidiano, pensa ora a sanzioni “che vanno oltre le misure previste per il mancato rispetto della profilassi anti virus”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nella Regione Lazio ci sono 77 nuovi casi di positività al Covid19: la Regione Lazio sulla pagina Facebook dell’assessorato alla Salute ha reso noti i dati divisi per singola provincia, mentre per la città di Roma sono divisi per Asl. Ogni singolo dato specifica anche le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare e i posti negli ospedali. Per quanto riguarda i posti negli ospedali, comunica Salute Lazio, possibilità di implementare 10 posti al Sant’Andrea, 3 posti al San Camillo attivati da lunedì 16 marzo, 8 posti all’azienda Ospedaliera San Giovanni da lunedì. (Continua a leggere dopo la foto)









Al Policlinico Umberto I da lunedì saranno disponibili ulteriori 26 posti di malattie infettive e 8 di terapia intensiva, al Pollclinico Tor Vergata da domani disponibili ulteriori 4 posti di terapia intensiva, da lunedì saranno disponibili 16 posti di malattie infettive. Al Policlinico Gemelli da lunedì ulteriori 28 posti di malattie infettive e 21 posti di terapia intensiva. All’ospedale pediatrico Bambino Gesù disponibili 16 posti di malattie infettive.

