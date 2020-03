Coronavirus Italia: assalto alle stazioni. Invasi i treni diretti verso il Sud

Treni affollati con destinazione verso il Sud Itala. La notizia è stata riportata ieri sera su Repubblica.it. La stazione di Milano non conteneva la folla in procinto di assaltare gli ultimi posti disponibili sui treni che, di lì a poco, avrebbero iniziato la loro corsa verso Sud Italia, in particolar modo il Milano-Siracusa-Palermo delle 20,10 e il Milano-Lecce delle 20,50. Una scena già vista, quando subito dopo la diffusione delle notizie sul decreto ministeriale che avrebbe imposto, con giusta causa, il divieto di abbandonare le proprie case e ancor più la propria città, con l’unico scopo di impedire il propagarsi del contagio per coronavirus.

Sta accadendo di nuovo, un assalto agli ultimi treni diretti al Sud. Il personale viaggiante lo ha dichiarato a gran voce: “Non ci sono garanzie di sicurezza sanitaria, la gente è disposta a viaggiare tutta la notte con persone sconosciute, nella promiscuità obbligata degli spazi di un vagone letto, cioè tre posti, e delle cuccetta a quattro posti“. La voce di un viaggiatore diretto verso Palermo fa comprendere la portata del fenomeno: “Non ci sono più voli, l’unica soluzione per lasciare Milano è questa”. Rigorosamente a distanza di sicurezza, l’uno dall’altro, e in fila: così i viaggiatori attendono impazienti di prendere posto e fuggire verso Sud. (Continua dopo la foto).





















Ovviamente i controlli da parte della polizia ferroviaria sono serrati e non solo: scatta l’obbligo di esibire la dovuta autocertificazione. Il personale viaggiante aggiunge: “Noi del personale viaggiante abbiamo un solo paio di guanti e una mascherina per il viaggio di andata e per il ritorno“. Ma ancora si denuncia la mancanza di sicurezza igienica sia per sé che per i viaggiatori. I controlli della polizia ferroviaria sugli accessi e l’operato degli agenti per far sì che venga mantenuta la distanza di sicurezza non hanno sosta. Il numero dei viaggiatori è incontenibile e solleva un quesito importante anche da parte del personale: “non si capisce perché tutta questa gente possa partire, visto che l’ultima ordinanza ha fermato l’Italia”. (Continua dopo le foto).























Basta davvero poco per rendere vani tutti gli appelli di governo in aggiunta alle dichiarazioni rilasciate dai virologi negli ultimi giorni, soprattutto quando l’esortazione è stata quella di non abbandonare, se non per motivi davvero urgenti e certificati, le proprie abitazioni e ancor più le proprie città. Un buonsenso tradito fin dal principio, quello più volte invocato anche da Silvio Brusaferro dell’Iss che proprio ieri pomeriggio ha detto di aspettarsi un nuovo aumento dei casi in questo weekend, proprio per il comportamento irresponsabile della scorsa settimana, quando in tantissimi si sono spostati verso le spiagge o la montagna. (Continua dopo le foto).

L’assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone ha lanciato un appello al Governo: “Si blocchino in giornata i treni per il Sud per chiudere così potenziali linee di contagio e garantire la tutela della salute della popolazione, dal personale viaggiante fino ai cittadini delle Regioni dove ancora il virus sembrerebbe darci il tempo di issare un argine. Da ieri in Sicilia – ricorda Falcone – il Governo Musumeci ha dimezzato le corse degli autobus pubblici e privati e delle navi traghetto, sospendendo le linee non essenziali. Non escludiamo, per quanto di nostra competenza, un’ulteriore stretta”.

Coronavirus, una buona notizia: l’epidemia comincia a rallentare