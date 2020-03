Coronavirus, parchi chiusi in mezza Italia: la decisione dei sindaci

“Amsa sta procedendo a una sanificazione delle principali piazze e vie della città. Estenderemo quest’attività per tutta la città. Ogni sera ogni singolo mezzo di atm viene sanificato su tutti i punti di contatto. E firmerò un’ordinanza per chiudere i parchi recintati da domani mattina (sabato 14 marzo ndr), è necessario farlo”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala per far fronte all’emergenza coronavirus.

Il primo cittadino della capitale della moda italiana ha aperto la strada. Dopo di lui, infatti, sono stati tantissimi i sindaci che hanno disposto la chiusura dei parchi e delle aree verdi delle proprie città. “Abbiamo sentito delle indicazioni contrastanti da parte del governo, con qualche ministro che ha detto che si può anche passeggiare nei parchi, cosi’ anche se e’ una misura dura abbiamo deciso di disporre la chiusura dei parchi”. ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in Assemblea Capitolina. (Continua a leggere dopo la foto)





















A Parma il sindaco Federico Pizzarotti ha inviato via telefono a tutti i parmigiani, utilizzando Alert System un messaggio per invitarli a restare a casa. “Voglio ribadire un concetto essenziale – dice la voce registrata di Pizzarotti – dobbiamo tutti restare a casa. Non spostatevi se non per motivi di lavoro, di salute e di strettissima necessità. E’ il tempo di stringere i denti e di rispettare rigorosamente le regole”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Questo nemico invisibile – spiega il sindaco annunciando di avere ordinato anche la chiusura di tutti i parchi della città – si può battere, ma serve l’impegno di ognuno di voi. Non uscite di casa, evitate il più possibile gli spostamenti, restate a distanza di sicurezza l’uno dall’altro. Proteggiamo i nostri concittadini più anziani. Facciamo tutto questo, e presto torneremo alla vita di tutti i giorni. Più forti, più uniti”.

Stessa decisione e Bari, a Ravenna, a Morciano e San Clemente, in provincia di Rimini, a Forlì, Cagliari, dive il sincao ha risposto anche la chiusura dei mercati all’aperto: “C’è ancora troppa gente che non rispetta nemmeno le giuste distanze, la polizia Municipale sta controllando tutti. Ci saranno multe e si rischia anche sul penale. State a casa”, ha detto in un video pubblicato sui social. (Continua a leggere dopo la foto)









La decisione è stata presa da tantissimi sindaci per evitare eccessi di frequentazione registrati in alcune aree verdi nonostante le disposizioni del Ministero dell’Interno, a seguito del DPCM dell’8 e dell’11 marzo, consentissero attività motorie nei parchi mantenendo la distanza minima di un metro fra una persona e l’altra e senza formare assembramenti.

Coronavirus, il virologo Ricciardi: “Come la guerra. Ecco quando finirà”