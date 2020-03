Coronavirus, il virologo Ricciardi: “Come la guerra. Ecco quando finirà”

L’emergenza coronavirus continua ad essere un grave problema per l’Italia e per ormai gran parte del mondo. La speranza di tutti è che le nuove misure del Governo possano dare gli effetti sperati nelle prossime settimane. Ma le ultime dichiarazioni del virologo Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, non lasciano dormire sonni tranquilli a milioni di italiani, che sperano in altro.

Ecco le sue parole: "Non so dire quanto tempo ci vorrà, fra quanto ne saremo fuori. Dobbiamo abituarci ad una lunga guerra. Dobbiamo collaborare tutti: probabilmente dovremo attendere l'estate per tornare a una vita normale. Ricordiamoci che la Sars che era meno contagiosa, finì verso maggio- giugno. E il Covid-19 è più contagioso della Sars". Per lui restare in casa è praticamente un obbligo perché solo così si potranno ridurre successivamente i casi.





















L'esperto ha spiegato: "Il coronavirus si trasmette con goccioline da persona a persona, non è nell'aria". E sulle buone risposte del farmaco anti-artrite usato a Napoli: "A Napoli si apre una speranza, viene da una sperimentazione cinese. Questo farmaco contro l'artrite reumatoide va però sperimentato su molte persone per poter dire se sia realmente efficace". E poi Ricciardi ha posto l'attenzione su un aspetto preoccupante, che potrebbe incrementare il numero di contagiati al Sud.















Da tener d'occhio per lui sono in particolare la città partenopea e Roma. E sullo spostamento da Nord a Sud ha dichiarato: "Mi preoccupa lo spostamento che c'è stato da Nord a Sud delle persone e soprattutto quei comportamenti scellerati delle movide. I ragazzi devono stare a casa. Dobbiamo continuare a dire alle persone che devono stare ferme non devono spostarsi neanche dalla propria casa. Bisogna lasciare spazio a chi fa attività assistenziali".









E poi la previsione finale del virologo: "Ci vorranno almeno due settimane per vedere diminuire il numero dei contagi, questa settimana aumenteranno ancora ma poi diminuiranno. È essenziale che altri paesi si allineino a quello che l'Italia sta facendo. Tutti dobbiamo dare vita ad azioni di contenimento. Pandemia vuol dire che è stato registrato un aumento di casi in tutto il mondo, contemporaneamente. Quindi dobbiamo darci da fare".

