Coronavirus, salgono i contagi. Dati 13 marzo 2020. Ecco quanti nuovi decessi e malati

“L’Europa ora è diventata l’epicentro della pandemia di Covid-19, con più casi e morti del resto del mondo messo insieme, a parte la Cina. Ogni giorno si registrano più casi di quelli riportati dalla Cina al picco della sua epidemia”. A dirlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

Questo, ha aggiunto, "può succedere in ogni Paese, ma esperienze precedenti possono dimostrare che misure come il distanziamento sociale e il contenimento possono ostacolare le infezioni e salvare vite". Però "dobbiamo essere chiari: il distanziamento sociale non è una panacea, non può fermare del tutto il virus, ma serve per dare tempo ai servizi sanitari di organizzarsi e trattare i pazienti" ha precisato Michael Ryan, direttore esecutivo per le emergenze sanitarie dell'Oms.





















La situazione in Italia, i dati aggiornati al 13 marzo 2020. Nel bollettino quotidiano il commissario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli ha snocciolato i nuovi dati. I malati sono arrivati a 14.955 malati (+2.116 rispetto alla giornata di ieri). i decessi sono stati 250 nuovi, mentre 181 sono le persone guarite e 1328 in terapia intensiva















Il primo caso di una persona colpita da Covid-19 può essere fatto risalire al 17 novembre scorso, secondo notizie di stampa che fanno riferimento a dati del governo cinese non pubblicati. A scriverne, riporta oggi il Guardian, è il South China Morning Post, secondo il quale le autorità cinesi avevano identificato almeno 226 persone che avevano contratto il virus lo scorso anno ed erano sotto supervisione medica. Il primo in assoluto risale al 17 novembre.









I dati riportati dal Post, che il Guardian precisa di non aver potuto verificare, parlano di un 55enne della provincia di Hubei come primo caso. Nel mese successivo si è osservato un aumento di 1-5 casi al giorno. Al 20 dicembre i casi confermati erano 60. Il governo cinese aveva riferito all’Oms che il primo caso confermato era stato diagnosticato l’8 dicembre. Le autorità cinesi hanno parlato per la prima volta di una possibile trasmissione tra esseri umani il 21 gennaio.

