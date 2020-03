Coronavirus, “cosa ci aspettiamo a Roma nei prossimi giorni”

Fare il punto della situazione romana riguardo il Coronavirus non è semplice. Solo nell’ultimo giorno sono stati registrati 50 nuovi casi di positività: 35 in più, rispetto all’11 marzo, a Roma e provincia. A tracciare il bilancio dei dati sul coronavirus è l’assessore alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Dei 191 casi (oltre i 3 guariti), secondo i dati della Pisana, ci sono 67 pazienti in isolamento domiciliare, 85 sono ricoverati non in terapia intensiva e 20 sono ricoverati in terapia intensiva. Notizie che arrivano dopo la pubblicazione del il nuovo Decreto del Governo ha decretato la chiusura di negozi, bar e ristoranti in tutta Italia. “Rispetto a ieri c’è anche un incremento delle persone uscite dalla sorveglianza che sono 411, ovvero che hanno terminato la quarantena” commenta l’Assessore D’Amato.

Riguardo quello che dovremmo aspettarci a Roma e nel Lazio, fa un po' di chiarezza il Professor Massimo Andreoni, primario del reparto di Malattie infettive del policlinico Tor Vergata che in una lunga intervista al Messaggero ha dichiarato: "Tenendo presente che i casi che stiamo vedendo corrispondono a infezioni che sono state contratte nei 14 giorni precedenti, dobbiamo prepararci a un incremento progressivo delle situazioni nei prossimi 7-10 giorni. Questa è un'epidemia che sta scorrendo. Posso sostenere che la Lombardia, ad esempio, ha raggiunto il suo picco e il Lazio ancora no, ma siamo in una fase di ascesa e credo che sarà anche abbastanza rapida nei prossimi giorni".





















Riguardo ai decessi Andreoni dice: "La mia posizione personale è che quando una persona, seppur con gravi patologie pregresse, muore nel corso dell'infezione da Covid-19 è questo la reale causa di morte. Per capirci: in un paziente neoplastico che muore per una sepsi batteria, è la sepsi la causa di morte e non la neoplasia. Tanto è vero che se si dovesse compilare una scheda di morte si scriverebbe che quella è stata la causa terminale".















E ancora: "Ovviamente il virus attacca di più organismi fragili ma chi prende la polmonite da Covid muore per quella e non per il diabete che già aveva. Per me clinico questa discussione è poco comprensibile". Riguardo i posti letto nelle Terapie intensive il professore chiarisce: "I ricoveri per pazienti che hanno bisogno di assistenza respiratoria meccanica aumenteranno in maniera direttamente proporzionale ai casi diagnosticati".











Concludendo: “Sono i numeri a dircelo (+17 ricoveri e +3 in Terapia intensiva registrati ieri sul giorno precedente ndr) Detto questo, la Regione ha fatto un enorme sforzo per potenziare i posti letto e credo che le misure siano sufficienti a contenere quelle che saranno le esigenze dell’epidemia. Noi a Tor Vergata entro la fine della settimana avremo 8 posti in più”.

