Coronavirus Italia, “possibili fino a 92mila contagi”. Stima Ragioneria dello Stato

I casi di coronavirus in Italia crescono giorno dopo giorno. Siamo arrivati a più di 1000 morti e siamo tutti chiusi in casa in attesa del bollettino delle 18 della Protezione Civile, tutti speranzosi che i numeri calino invece di crescere. Ma per il momento il trend è in crescita. Salgono i contagi e gli effetti delle misure adottate dal Governo ancora non si vedono. Ma questo lo sapevamo. Pare che inizieremo a vedere qualcosa forse dalla fine della prossima settimana.

Mai come in questo periodo il tempo sembra scorrere lento, almeno per chi sta a casa. Probabilmente chi sta fuori prova la sensazione esattamente opposta. Non si sa bene cosa succederà. Non lo sa nessuno, ci si basa su stime, previsioni, curve. Chi dice una cosa, chi ne dice un’altra. Secondo una stima fatta dalla Ragioneria generale dello Stato, entro la fine di aprile, il 25 per la precisione, l’epidemia in Italia dovrebbe essersi esaurita. Se davvero fosse così, sarebbe una bella notizia. Continua a leggere dopo la foto





















In termini di tempo, si intende. Perché a livello di contagi, sempre secondo la stima della Ragionaria generale dello Stato, entro la fine di aprile, l’Italia avrà toccato i 92.000 contagiati. Un numero impressionante, ben superiore al numero dei contagiati in Cina. Ripetiamo: non è una previsione ufficiale ma una stima che ha l’obiettivo di quantificare gli effetti finanziari di un provvedimento in via di definizione, cioè l’equiparazione della quarantena dei lavoratori al periodo di malattia. Continua a leggere dopo la foto















Lo studio della Ragioneria di basa su una curva realizzata a partire dai dati italiani reali fino all’8 marzo. L’ipotesi è che fino alla metà di marzo i contagi raddoppino circa tre giorni. Secondo la curva in questione, tra lunedì 16 e martedì 17 si raggiungerebbe il picco (più di 4.000 malati al giorno) e poi inizierebbe la discesa. Alla fine dell’epidemia, si conterebbero 92.000 contagiati, inclusi i guariti e i deceduti. Nello studio non si parla invece dei morti totali. Continua a leggere dopo la foto











In Cina, su 80.000 persone contagiate ne sono morte per ora 3.200. Ma i numeri, almeno in base a queste stime, qui da noi sembrano essere più alti. Speriamo fortemente di essere vicini al picco, il che significherebbe un calo progressivo dei contagi fino a raggiungere lo zero. Ce la faremo, anche se sarà dura. Ed è dura già da ora.

Coronavirus, perché in Italia si muore più che in Cina. Ecco spiegato il motivo