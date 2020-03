Coronavirus, è morto il tenente colonnello Michele Mozzicato: aveva 59 anni

Tra le vittime del Coronavirus c’è anche Michele Mozzicato. Tenente colonnello originario di Catania, aveva cinquantanove anni, ed è morto ieri pomeriggio durante il trasporto in ambulanza in ospedale a Roma. Inizialmente si trovava a casa, con la febbre alta, ma le sue condizioni di salute si sono preogressivamente aggravate, fino a condurlo purtroppo al decesso. Mozzicato prestava servizio al Segretariato Generale della Difesa nella Capitale che è stato chiuso e messo in sicurezza.

Il tenente colonnello, formatosi all’Accademia militare di Modena, lascia la moglie Lucia e due figlie, Veronica e Federica, che lo saluteranno al cimitero, senza la celebrazione del funerale. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini esprime “profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia dell’ufficiale anche a nome di tutto il personale civile e militare dipendente”. E ha aggiunto: “Gli ambienti di lavoro sono stati già sanificati secondo le norme vigenti e presso il Segretariato Generale è stata già applicata massivamente la modalità di lavoro dello smartworking”. (Continua a leggere dopo la foto)





















Appresa la drammatica notizia della sua scomparsa, amici, parenti e colleghi di Michele si sono stretti intorno al dolore della famiglia. Tantissimi i messaggi d’addio comparsi sulla bacheca Facebook del militare. (Continua a leggere dopo la foto)















Tra gli altri, toccante quello della cugina Rossella: “Neanche il funerale di Stato è possibile fare, nessun funerale…dove sei in questo momento non lo sappiamo, possiamo solo immaginare…che strazio, che vuoto, che senso ha la vita viverla rispettando le regole da sempre…se poi ti ritrovi da un giorno all’altro senza vita, senza poterti dare l’ultimo saluto e senza un normale rito di morte. Noi da qui dalla Sicilia siamo impotenti come tutta la Nazione”. (Continua a leggere dopo la foto)











Ne frattempo il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli annuncia che il totale dei decessi è salito a 1016 in Italia. “I deceduti sono 188. Il 98% dei deceduti dall’inizio dell’emergenza ha più di 68 anni. Il 67% dei deceduti ha patologie pregresse”.

Ti potrebbe anche interessare: Coronavirus, arrivati in Italia i medici cinesi: “Vi aiuteremo a combattere”